Tomorrowland met wintereditie naar Franse Alpen

Aanbiedingen Urban Music Festival OH MY! met 5 euro korting en 7,50 euro Thuisbezorgd.nl voucher Op zaterdag 30 juni komt OH MY! Music Festival (eerder bekend als Vestival) naar het Arenapark Amsterdam. Niet alleen krijg je 5 euro korting op je ticket, maar daarnaast krijg je ook nog eens 7,50 euro korting om te besteden bij Thuisbezorgd.nl. Met optredens van onder andere Wiz Khalifa, T-Pain en BOEF.