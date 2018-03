Australische muzikant Timmy Trumpet toegevoegd aan line-up Kingsland

Trumpet, een Australische dj en producer, is een opvallende verschijning in de dancescene. Hij begon als trompettist en combineerde die sound later met housebeats. Een van zijn eerste hits was Freaks, die hij 2014 lanceerde in samenwerking met rapper Savage uit Nieuw-Zeeland.

In april staat er een Europese tour op het programma van de muzikant en zijn optreden in Groningen maakt deel uit van die tournee.

Nadat Kingsland in 2013 haar eerste editie kende bij de Amsterdamse RAI volgde in de jaren daarna edities in Den Bosch, Twente en Groningen.