Little Dragon en Mount Kimbie maken line-up Melt Festival compleet

Eerder werden al optredens van onder anderen The xx, Florence + The Machine, Fever Ray, Nina Kraviz en Cigarettes After Sex aangekondigd.

Moderat is al jaren een van de hoogtepunten van Melt Festival, maar afgelopen zomer werd bekend dat het trio een pauze zou nemen van hun optredens samen. Toch zijn ze in juli wel in Duitsland zien, maar dan als Modeselektor en Apparat met een back-to-back dj-set op de MeltSelektor Stage op zaterdag. Daarnaast zal Modeselektor op vrijdag te zien zijn met een eigen set.

Verschillende kaarten voor het festival zijn nog beschikbaar via de website van de organisatie.