Armin van Buuren en Hardwell op Kingsland Festival

Van Buuren draait zijn nummers als headliner in het Stadspark in Groningen en Het Hulsbeek in Oldenzaal. In beide steden wordt hij vergezeld door Nicky Romero.

Hardwell reist op Koningsdag af naar de main stage in Amsterdam en naar De Pettelaarse Schans in Den Bosch. Hij krijgt in beide steden gezelschap van onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano en Yellow Claw.

Hiphop en urban

Kingsland geeft daarnaast ruim baan aan hiphop en urban. Lil’ Kleine gaat naar Amsterdam en Groningen en Ronnie Flex is te zien in Amsterdam en Oldenzaal. De Jeugd van Tegenwoordig reist af naar Groningen en Oldenzaal, terwijl de mannen van Broederliefde optreden in Amsterdam en Groningen.

De organisatoren van Kingsland verwachten 27 april 125.000 bezoekers en ruim honderd dj’s en artiesten. De kaartverkoop begint donderdag om 12.00 uur via de website van Kingsland.