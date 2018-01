Arctic Monkeys treden op tijdens Best Kept Secret festival en Rock Werchter

Dat maakt de band maandagochtend bekend. De organisatie van het festival zal maandagavond meer artiesten bekendmaken. De kaartverkoop is reeds gestart.

De eerste namen van artiesten die optreden tijdens de 2018-editie van Best Kept Secret zijn al eerder bekendgemaakt. Onder meer The National, LCD Soundsystem en Tyler, The Creator zijn te zien op het jaarlijkse festival. LCD Soundsystem en The National sluiten de zaterdag en zondag van Best Kept Secret af.

Ook Deerhunter, Spoon, Ty Segall en Vince Staples treden op bij het festival in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek, dat plaatsvindt van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni 2018.

Rock Werchter

De band zal daarnaast ook op Rock Werchter in België optreden. Rock Werchter, dat plaatsvindt van 5 tot 8 juli, heeft onder meer Queens of the Stone Age, Pearl Jam, Snow Patrol en Gorillaz al op het affiche.

De kaartverkoop voor beide festivals is al begonnen.