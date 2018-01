Eurosonic Noorderslag wil dat line-up in 2022 voor helft uit vrouwen bestaat

Dat vertelt programmeur Joey Ruchtie dinsdagavond op NPO 3FM. "Het inhoudelijke, het artistieke, staat bovenaan. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat die discrepantie er is."

De beslissing is gemaakt in het kader van het Key Change Project, dat vrouwelijke muzikanten van allerlei soorten muziek wil stimuleren. "Hoe meer vrouwen we in de muziek zien - van grote sterren als Adele tot kleinere, innovatieve experimentele muzikanten - hoe beter", aldus Vanessa Reed, initiatiefnemer van het project.

In totaal hebben zeven Europese festivals laten weten in 2022 een line-up te willen hebben die voor de helft uit vrouwelijke artiesten bestaat.

Woensdag is de 32e editie van Eurosonic van start gegaan. Hier komen duizenden professionals uit de muziekindustrie samen om tijdens het conferentieprogramma keynotes, interviewsessies, debatten en netwerkevenementen bij te wonen. Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa en onderdeel van Eurosonic Noorderslag.