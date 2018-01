Rapper Boef niet welkom bij ParkCity Live en Dauwpop

De omstreden rapper wordt sinds zijn seksistische uitspraken op meer festivals in binnen- en buitenland geweerd.

De onderhandelingen over een optreden in Heerlen waren volgens een woordvoerder van ParkCity Live in een vergevorderd stadium, maar zijn nu afgebroken. De woordvoerder benadrukt dat het om een familiefestival gaat, waarbij respect voor elkaar belangrijk is. Per dag komen er tot 13.000 bezoekers.

Dauwpop benadrukt dat rappers niet "bekend staan om verfijnd taalgebruik", maar dat de opmerkingen van Boef beledigend zijn en niet bij het festival passen.

De rapper noemde drie vrouwen die hem dit weekend hielpen na pech met zijn auto "kechs", wat hem op sociale media op veel kritiek kwam te staan omdat het zoiets betekent als "hoeren". Boef zei in een vlog dat vrouwen die 's nachts alleen op stap gaan en alcohol drinken niet deugen. Later bood hij hiervoor zijn excuses aan.

Muze Misse

Het muziekfestival Muze Misse was de eerste organisatie waar de rapper wordt vervangen. Noorderslag heeft nog niet gezegd Boef nu te weigeren.

"De festivalorganisatie heeft vanaf het eerste moment contact gezocht met het management van de rapper om vervanging door een andere artiest te bespreken. Muze Misse hoopt daarmee een passend alternatief te bieden voor de vele, vaak jonge fans van Boef, die wij nu moeten teleurstellen", aldus de organisatie in een reactie op Facebook.

Corendon

Verder heeft GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, gezegd niet langer samen te willen werken met de rapper. "Komende zomer zou Boef op onze vakantiebestemmingen optreden, maar vanwege de recente uitspraken van Boef lijkt het beide partijen beter om de samenwerking te staken", aldus de organisatie.

GOfun organiseert vakanties naar bestemmingen als Chersonissos (Griekenland), Sunny Beach (Bulgarije) en Lloret de Mar (Spanje).

Edison Awards

De rapper blijft zijn twee nominaties (voor beste videoclip en song, red.) voor de aankomende editie van de Edison Awards wel behouden, zegt Paul Solleveld, woordvoerder van de organisatie. "De nominaties zijn gedaan op basis van zijn artistieke prestatie, dat is het belangrijkste criterium. De nominatie staat los van wat er verder gebeurt", aldus Solleveld.

"Wel distantiëren wij ons als stichting en jury van de uitspraken die Boef heeft gedaan. De winnaar van de twee prijzen moeten wel nog geselecteerd worden." Op 12 februari wordt bekend wie de winnaar is van de Edison-prijzen.