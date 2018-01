Beyoncé, The Weeknd en Eminem hoofdartiesten op festival Coachella

Ook artiesten als Kygo, Jamiroquai, Miguel, War on Drugs, Vince Staples en Tyler, the Creator treden op, zo maakte de organisatie bekend. Ook de Nederlandse dj en producent San Holo staat op het affiche.

Vorig jaar waren Radiohead, Kendrick Lamar en Lady Gaga de headliners van het festival. Lady Gaga was toen als vervanging opgeroepen voor Beyoncé, nadat Beyoncé in februari bekend had gemaakt dat ze zwanger was van een tweeling. De twee kinderen, Rumi en Sir Carter, werden op 13 juni geboren.

Coachella vindt plaats in Indio (Californië) in de weekenden van 13 en 20 april. De line-up is tijdens de twee weekenden hetzelfde.