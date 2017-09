Awakenings organiseert shows rond jaarwisseling

Op zaterdag 30 december vindt vanaf 12.00 uur in de Gashouder de New Years Special By Day plaats. Onder meer Joris Voorn, Richie Hawtin en Chris Liebing maken dan hun opwachting. Tijdens de eerste avondsessie treden internationale techno-toppers als Adam Beyer en Loco Dice op.

Zondag 31 december wordt 2017 uitgeluid met de New Years Eve Special waar de internationale top van techno-dj's haar opwachting maakt. Maceo Plex trapt om middernacht het nieuwe jaar af. Nieuw is de introductie van een dagprogramma bij de editie op New Years Eve.

De kaartverkoop voor de vier feesten is dinsdag van start gegaan.