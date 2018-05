Overzicht: De leukste festivals van deze week

Deze week staat voor veel mensen natuurlijk in het teken van de wedstrijd tussen Nederland en Costa Rica en daar spelen ook de festivals handig op in. De meeste organisaties hebben een groot scherm gehuurd om ook de voetballiefhebber tevreden te stellen.

Maar uiteindelijk draaien de festival natuurlijk om muziek en aan klinkende namen geen gebrek dit weekend. Zo spelen onder meer Pearl Jam en Kings of Leon op Rock Werchter, krijgt PITCH Massive Attack op bezoek en draait Martin Garrix op Sensation.

In samenwerking met Festivalinfo presenteert NU.nl wekelijks een overzicht met de tien leukste festivals van het weekend. Hieronder zetten we ze op een rijtje.

Rock Werchter, Werchter - Donderdag 3 juli t/m zondag 6 juli

Het bekendste festival van België viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Op het programma veel grote namen zoals Metallica, Arctic Monkeys en Stromae, maar ook veelbelovende nieuwe acts. De wedstrijd van het Nederlands elftal wordt ook op groot scherm uitgezonden. Rock Werchter is helemaal uitverkocht.

Amsterdam Roots Festival, Amsterdam - Donderdag 3 juli t/m zondag 6 juli

Een jaarlijks terugkerend festival dat zich focust op wereldmuziek en -cultuur. De absolute smaakmaker dit jaar is de Senegalese muzikant Youssou N'Dour. Maar vooral wil het Amsterdam Roots Festival haar bezoekers verrassen met uitdagende artiesten en cross-overs tussen verschillende culturen en stijlen.

PITCH, Amsterdam - Vrijdag 4 en zaterdag 5 juli

Een aantal jaar geleden is PITCH door de organisator van onder meer Lowlands uit de grond gestampt als een festival met live gespeelde elektronische muziek. Het vindt plaats in het Amsterdamse Westerpark en heeft dit jaar onder meer Massive Attack, Caribou en Richie Hawtin op het programma staan.

Wish Outdoor - Vrijdag 4 juli t/m zondag 6 juli, Beek en Donk

Wish Outdoor is een groot dancefestival dat voor de achste keer in het Brabantse Beek en Donk gehouden wordt. Drie dagen lang staan hier onder andere R3hab, Headhunterz, Chuckie, Sander van Doorn, The Opposites, Bassjackers en Egbert samen met nog dik 50 andere acts op het schitterend aangeklede podium.

Festival deBeschaving, Utrecht - Zaterdag 5 juli

Sinds een aantal jaar vindt Festival deBeschaving plaats in de Botanische tuinen te Utrecht, waar zes podia verspreid tussen de planten, bloemen, vlinders en vogels staan. Van de gemeente mag het festival geen voetbal uitzenden, maar wel op het programma staan onder meer Blaudzun en Jett Rebel.

Parkcity Live, Heerlen - Zaterdag 5 en zondag 6 juli

Met onder meer Racoon, Kensington, De Staat en Rowwen Heze op het programma lijkt Parkcity Live vooral een festival met podium voor de Nederlandse smaakmakers, maar de organisatie maakt er een punt van om ook veel lokaal talent te boeken. Optredens vinden zowel binnen als buiten plaats.

Sensation, Amsterdam - Zaterdag 5 juli

Misschien wel het bekendste dancefestival ter wereld. Dit jaar trekken onder meer Nicky Romero, Chuckie en jongeling Martin Garrix naar de Amsterdam Arena voor een optreden. Sensation Amsterdam trekt elk jaar zo’n 40.000 bezoekers, waarvan gemiddeld 12.000 uit 71 verschillende landen.

De Wereld Draait Buiten, Amsterdam - Zondag 6 juli

Na een succesvolle eerste editie presenteert DWDD op zondag 6 juli voor de tweede keer het festival De Wereld Draait Buiten. Het vindt plaats in het Amsterdamse Westerpark en heeft onder meer Selah Sue, Paolo Nutini en De Jeugd van Tegenwoordig op het programma staan. Daarnaast betreden Douwe Bob en George Baker samen het podium voor een bijzonder optreden.

Woo Hah!, Tilburg - Zondag 6 juli

Op 6 juli biedt de eerste editie van het Woo Hah! Festival onderdak aan zo'n vijfduizend hiphop liefhebbers. Op het programma staan grote internationale acts als Mos Def, Method Man en Danny Brown, maar ook veelbelovende rappers zoals Chance The Rapper. Nederlandse inbreng is er van onder meer Ares en De Jeugd van Tegenwoordig.

Metropolis, Rotterdam - Zondag 6 juli

Metropolis is een gratis toegankelijk festival dat bekendstaat om zijn sterke programmering en een neusje voor de beste nieuwe bands. Onder meer The Strokes, At The Drive-In, The Roots en The Prodigy zorgden in het verleden voor legendarische optredens. Dit jaar zijn onder meer Twenty One Pilots en Jagwar Ma van de partij.

