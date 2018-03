Kaarten Back At Sea in 'droomtempo' gesleten

"Van de drieduizend kaarten zijn er in vijf uur tijd al zo'n 2400 verkocht. Dat is beter dan we hadden durven hopen", zegt een woordvoerder woensdagmiddag. "Af en toe moeten we elkaar even knijpen om te zien of we niet dromen."

Het festival, 'het kleine broertje van Concert At Sea', werd in het leven geroepen als een goede manier om de bezoekers van Concert At Sea elkaar weer te laten ontmoeten. Als decor werd bungalowpark Port Zélande uitgekozen, waar Back At Sea van 21 tot en met 23 november plaatsvindt.

"Zo'n bungalowpark leent zich daar uitstekend voor", vindt de woordvoerder. "Je ziet nu al dat het voornamelijk vriendgroepen zijn die zich massaal inschrijven."

Net als bij Concert At Sea is de Zeeuwse band Bløf een van de initiatiefnemers. Ook Racoon heeft al toegezegd acte de présence te geven. Andere acts zijn nog niet bekend.