Wie bang is om in een gat te vallen nu het festivalseizoen bijna is afgelopen, kan opgelucht ademhalen. De komende maanden worden er tal van fijne binnenfeesten georganiseerd door het hele land. Een overzicht van opvallende najaars- en winterfestivals met onder meer dance, hardcore, punk en Pussy Riot.

Amsterdam Dance Event

Het prestigieuze Amsterdam Dance Event strijkt komende maand weer in onze hoofdstad neer. Meer dan 2.500 nationale en internationale artiesten brengen op tweehonderd locaties de hipste beats, house en techno naar de danceliefhebber. Onder hen DJ Tiësto, Carl Cox, Sevn Alias, Afrojack, Martin Garrix, Netsky, Armin van Buuren, Modeselektor en New Order.

Waar: diverse locaties in Amsterdam

Wanneer: 16 tot 20 oktober

Prijs: vanaf 17 euro

Meer informatie en tickets

Left of the Dial - Rotterdam

Left of the Dial is de Zuid-Hollandse tegenhanger van Eurosonic in Groningen. Het festival programmeert allerlei soorten alternatieve muziek van (post)punk tot garage en van shoegaze tot noiserock. Ongeveer vijftig bands, verdeeld over zes locaties, zullen in de Rotterdamse binnenstad de spannendste nieuwe muziek laten horen.

Waar: diverse locaties in Rotterdam

Wanneer: 18 en 19 oktober

Prijs: vanaf 35 euro

Meer informatie en tickets

London Calling - Amsterdam

Op het Amsterdamse evenement London Calling kun je de nieuwste alternatieve smaakmakers ontdekken. Het festival is al jarenlang de springplank voor bands naar het grote publiek. In het verleden stonden onder meer Florence and the Machine, The XX, Blur en Editors al op het podium van Paradiso. Dit jaar zijn The Murder Capital en Squid de grote beloften.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 25 en 26 oktober

Prijs: vanaf 20,50 euro

Meer informatie en tickets

Thunderdome - Utrecht

Na een afwezigheid van een jaar keert het legendarische Thunderdome wederom terug naar de Utrechtse jaarbeurs, waar het in 1992 allemaal begon. Deze editie, met onder meer Paul Elstak, The Prophet, Dano en Buzz Fuzz, is dan ook niet voor niets een ode aan de gabbers, die het dancegenre op de wereldkaart zetten.

Waar: Jaarbeurs, Utrecht

Wanneer: 26 oktober

Prijs: het evenement is uitverkocht, maar er komen binnenkort weer kaarten beschikbaar

Meer informatie en tickets

Tijdens Thunderdome treden onder meer Paul Elstak en The Prophet op. (Foto: ANP)

Crossing Border - Den Haag

Met grote - en minder bekende - namen uit de literatuur- en muziekwereld neemt Crossing Border een unieke plaats in op de festivalkalender. In en rond Theater aan het Spui zijn singer-songwriters Kevin Morby en Soap & Skin de muzikale sterren. Nobelprijs-kandidaat László Krasznahorkai , Librisprijs-winnaar Rob van Essen en Hanna Bervoets zijn de literaire publiekstrekkers.

Waar: diverse locaties in Den Haag

Wanneer: 29 oktober tot 3 november

Prijs: vanaf 51 euro

Informatie en tickets

The Sound of Revolution - Eindhoven

De liefhebbers van het harde muzikale werk kunnen terecht in het Klokgebouw in Eindhoven bij The Sound of Revolution, dat een van de grootste indoorpunkfestivals ter wereld is. Twee dagen vol ruig gitaarwerk en hardcore met onder meer Ignite, The Bouncing Souls, Heideroosjes en The Bruisers.

Waar: Klokgebouw, Eindhoven

Wanneer: 1 en 2 november

Prijs: vanaf 23,50 euro

Meer informatie en tickets

Le Guess Who? - Utrecht

De organisatie van Le Guess Who? noemt het eigen evenement "een van de avontuurlijkste muziekfestivals ter wereld". Die traditie houdt het Utrechtse festival voor avontuurlijke en grensverleggende muziek ook dit jaar in stand. Onder meer Devendra Banhart, Colin Stetson, Neneh Cherry, Swamp Dogg en The Breeders sieren de festivalposter.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 7, 8 en 9 november

Prijs: vanaf 43 euro

Meer informatie en tickets

Explore The North - Leeuwarden

Explore The North is een cultureel stadsfestival dat de historische binnenstad van Leeuwarden als podium gebruikt voor muziek, literatuur, beeldende kunst en theater. Er wordt dus volop geëxperimenteerd met allerlei kunstvormen in de Friese hoofdstad. De grote publiekstrekker is het rebelse Russische Pussy Riot.

Waar: diverse locaties in Leeuwarden

Wanneer: 22, 23 en 24 november

Prijs: vanaf 22,50

Meer informatie en tickets

Pussy Riot is dé publiekstrekker op Explore The North. (Foto: AFP)

Herfstdrift- Nijmegen

Het terrein van cultuurspinnerij de Vasim in Nijmegen is tijdens Herfstdrift de plaats waar house, techno, electronica en cultuur samenkomen. Dat wordt dus een lange avond en nacht dansen op de beats van onder meer Zaza, Planetary Assault Systems, David Funk en Ross From Friends.

Waar: De Vasim, Nijmegen

Wanneer: 23 november

Prijs: 42,86 euro

Meer informatie en tickets

Stille Nacht - Rotterdam

Het Rotterdamse festival Stille Nacht brengt het meest bijzondere singer-songwritertalent naar de Maassilo. Van intieme liedjesschrijvers tot indiepop en van americana tot electronica; je kunt er een avond van genieten aan de oevers van de Nieuwe Maas. Tamino, Bear's Den, Alex Vargas en Finn Andrews (The Veils) zijn de bekendste namen.