Voor sommige muziekliefhebbers is een paar festivals per jaar bezoeken niet voldoende. Zij proberen zoveel mogelijk weekenden te vullen met bands en plezier. NU.nl spreekt drie festivalveelvraten die deze zomer meer op de weide stonden, dan dat ze thuis op de bank zaten.

Danny Korporaal (29) uit Spierdijk

Hoeveel festivals heb je dit jaar bezocht?

"Komend weekend wordt Zomerpop mijn vijftiende van dit jaar. Mijn eerste was overigens al in januari in Australië, waar ik tijdens het slot van een wereldreis naar het Falls Festival ben geweest. Verder was ik onder meer op Paaspop, Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Zwarte Cross, Loose Ends, Lowlands en Into The Great Wide Open."

Danny Korporaal (rechts) met zijn vrienden tijdens een van de vele festivals die hij deze zomer bezocht. (Foto: privébezit)

Waar heb je jezelf het best vermaakt?

"Op Down The Rabbit Hole. Dat festival vind ik leuk omdat het wat kleinschaliger is dan bijvoorbeeld Lowlands, maar wel een heel goede programmering heeft. Ik vind al die veldjes waar de shows zijn een sfeervolle meerwaarde en heb daar echt genoten van Foals en Balthazar."

Wat is het mooiste optreden dat je dit jaar zag?

"The Strokes op All Points East, een festival in het Londense Victoria Park. Die band speelt eigenlijk nooit in Nederland, dus ik ben speciaal naar dat festival gegaan om ze te zien. Het was echt geweldig en ik ben blij dat ik ze nu van mijn lijstje kan afstrepen."

Welk optreden viel erg tegen?

"Niet per se één optreden, maar ik vond de line-up van Best Kept Secret dit jaar wat minder. De headliners spraken me niet echt aan en omdat ik op het laatste moment pas besloot te gaan, had ik me ook minder verdiept in de kleinere acts. Daardoor was de beleving toch een stuk minder."

Heb je nog een nieuwe muzikale ontdekking gedaan?

"Jazeker. Ik vond Otoboke Beaver op Lowlands echt gaaf. Vier Japanse meiden, die er allen heel schattig uitzien, maar snoeiharde punk spelen. Ik weet niet of het nu goed of vermakelijk was, maar ik was in ieder geval heel erg verrast door de energie van de show."

Bart Heemskerk (34) uit Eindhoven

Hoeveel festivals heb je dit jaar bezocht?

"Zo rond de 25. Ik fotografeer op veel festivals, maar naast dat werk probeer ik als muziekliefhebber zoveel mogelijk te zien. Ik ben zelfs ooit gaan fotograferen om zoveel mogelijk bands en shows te kunnen bezoeken. Ik was dit jaar onder meer op Paaspop, Dekmantel, Mysteryland, Concert at SEA, Lentekabinet, Dauwpop, Tomorrowland en Lowlands."

Bart Heemskerk bezocht ongeveer 25 festivals in 2019. (Foto: privébezit)

Waar heb je jezelf het best vermaakt?

"Dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ieder festival zijn eigen charme heeft. Maar ik vind Down The Rabbit Hole altijd heel bijzonder. Goede sfeer en leuke mensen op een mooie plek. Dit jaar stond Foals daar en dat is toch wel een van mijn favoriete bands. Ze speelden met een ondergaande zon op de achtergrond, wat het een magische ervaring maakte."

Wat is het mooiste optreden dat je dit jaar zag?

"Dat was Oscar and The Wolf op Paaspop. Ze hadden een mooi aangeklede show, die echt headlinewaardig was. Hun optreden is echt een beleving van licht en geluid, die soms integer en dan weer uitgesproken wordt gebracht. Vooral het contrast tussen hun intieme show en de wat kermisachtige setting van Paaspop vond ik speciaal."

Welk optreden viel erg tegen?

"Ik heb helemaal niets met stadionacts als Bastille en Twenty One Pilots. Ik hoor de hits wel, maar vind het verschrikkelijk nep. Het zijn voor mij echt studioacts, die live helemaal niet uit de verf komen. De shows zijn statisch en inspiratieloos. Dan kun je wel - zoals Twenty One Pilots op Lowlands - een brandende auto op het podium zetten, maar dat verandert daar niets aan.

Heb je nog een nieuwe muzikale ontdekking gedaan?

"Op Dauwpop zag ik Nothing But Thieves voor het eerst live en die vond ik erg goed. Verder was ik erg onder de indruk van het nieuwe project van Colin Benders (voorheen bekend als Kyteman, red.), die een hele vette technoproductie op Lowlands neerzette met modulaire synthesizers en meebewegende lampen. Daar werd ik echt door weggeblazen."

Timo Kragting (30) uit Amsterdam

Hoeveel festivals heb je dit jaar bezocht?

"Ik heb in Nederland en in het buitenland ongeveer twintig festivals bezocht. Daarbij zaten onder meer Mystic Garden, Thuishaven, La Rêve, Lowlands, Vunzige Deuntjes, Wildeburg en AfrikaBurn, een Afrikaanse versie van Burning Man."

Timo Kragting bezocht niet alleen festivals in Nederland, maar reisde ook naar Afrika. (Foto: privébezit)

Waar heb je jezelf het best vermaakt?

"Ik vind Lowlands altijd heel fijn, maar mijn absolute favoriet is toch Wildeburg. Dat festival is echt een magische trip met heel veel aandacht voor randprogrammering. Je kunt daar door kleine gangen dwalen en jezelf in een paradijs wanen. Het is een hele intieme ervaring."

Wat is het mooiste optreden dat je dit jaar zag?

"Dat is makkelijk: Giorgio Moroder op Lowlands. Dat hij op 79-jarige leeftijd nog op tournee gaat om zijn oeuvre te vieren, is echt fantastisch. Die man heeft zoveel hits geproduceerd. Hij heeft zelfs een aantal van zijn grote discohits niet eens kunnen spelen, zoveel zijn het er. Echt een legende."

Welk optreden viel erg tegen?

"Normaal gezien zijn er altijd wel wat tegenvallers, maar die ben ik dit jaar eigenlijk niet tegengekomen. De grootste tegenvaller dit festivalseizoen was het weer. Ik heb heel vaak moeten kamperen in de regen. Maar misschien heb ik gewoon pech gehad met mijn keuzes."

Heb je nog een nieuwe muzikale ontdekking gedaan?

"Dan kom ik toch weer uit op Lowlands en Wildeburg. Op het eerste festival vond ik Channel Tres, een Amerikaanse elektronische muzikant uit Compton die hele lekkere dance met hiphop vermengt, echt geweldig. En daarnaast heb ik op Wildeburg Lucky Fonz herontdekt. Wat een heerlijke artiest is dat en daarnaast een sympathieke, grappige vent."