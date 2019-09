Nu het zomerfestivalseizoen er bijna opzit, is het een goed moment om terug te kijken naar de opvallendste gebeurtenissen. Wie stalen de show, wat waren de grootste afknappers en hoe liep het af met hiphopster A$AP Rocky die de bak in moest of toch nog naar Lowlands kwam?

'Bekende' Nederlandse dealers op festivals gesnapt

Waar je verwacht dat Nederland op de buitenlandse festivals in de schijnwerpers wordt gezet door bands als De Staat en Kensington, waren het dit jaar een actrice en een atleet die ongewild voor publiciteit zorgden. Alleen maar nette mensen-actrice Imanuelle Grives werd in juli op het Belgische dancefestival Tomorrowland met een flinke lading drugs opgepakt en sprinttalent Roelf B. overkwam een maand later hetzelfde op Sziget in Hongarije. Beiden zitten nog steeds in voorarrest, wachtend op een eventuele veroordeling.

Duncan Laurence op Pinkpop

Met maar één hit op zak een festivalshow geven, is op zich geen nieuwtje, maar als die ene hit het winnende Eurovisie Songfestival-lied is en er verder nog geen enkel album in de winkel ligt, kun je toch wel van een unicum spreken. Het overkwam Duncan Laurence, die als vervanger van het Deense First Aid Kit op Pinkpop mocht debuteren. Met een show vol vers geschreven materiaal en natuurlijk Arcade als uitsmijter, overrompelde hij de propvolle tent in Landgraaf en zette hij zichzelf meteen op de kaart voor het komende festivalseizoen.

Vestiville: het Vlaamse Fyre Festival

Met het debacle van het Fyre Festival in het achterhoofd hebben veel mensen vooraf al hun twijfels over het weelderige Vlaamse Vestiville-festival, dat met megasterren en viprooms 120.000 kaarten wil verkopen. Sommige artiesten ruiken onraad en zeggen af, en terwijl de bezoekers al bij de poorten staan, wordt het festival alsnog afblazen. Naar de van fraude met valse betalingsbewijzen verdachte Nederlandse broer en zus Ravuth en Aymira T., die het festival organiseren, doet de Belgische politie momenteel onderzoek.

Billie Eilish is de nieuwe ster

Ze is pas zeventien jaar, maar Billie Eilish is nu al een van de grootste popsterren van dit moment. Haar hit Bury a Friend werd bijna 250 miljoen keer bekeken op YouTube en opvolger Bad Guy doet het met een half miljard nog beter. Maar kan ze ook een goede liveshow neerzetten, was voor Lowlands de grote vraag. Jazeker, vonden de critici eensgezind. En aan de overvolle Alpha-tent op het festival in Biddinghuizen te zien, waren de fans van het tieneridool het met hen eens.

Billie Eilish trad op tijdens Lowlands. (Foto: BrunoPress)

Hittegolf op festivalweide

Eind juni is er een hittegolf in de lage landen. Nederlandse en Belgische festivals wapenen zich met extra schaduwplekken en gratis drinkwater tegen oververhitte bij bezoekers. Op festivals als Awakenings, Indian Summer, Parkpop en Rock Werchter mogen de festivalgangers zelfs eigen flessen meenemen om voldoende te kunnen drinken. Alleen Concert At SEA voert geen hitteprotocol in, omdat het volgens de organisatie "normaal gesproken al goed toeven is op de Brouwersdam", waar doorgaans een fris windje waait.

Een lege weide bij Janelle Monáe; steeds meer mensen al weg op zondag

Het is een vreemde gewaarwording: Janelle Monáe, die volgens het gezamenlijke popjournaille met Dirty Computer nog de beste plaat van het afgelopen jaar maakte, treedt op de slotdag van Down The Rabbit Hole voor een half lege weide op. Niet dat de muziekliefhebbers op het festival in Beuningen de Amerikaanse ster niet waarderen, maar velen van hen zijn al naar huis. Voor degenen die er nog wel zijn, heeft Monáe een fonkelende show in petto, die ze op North Sea Jazz nog eens dunnetjes overdoet.

'Oudjes' stelen de show

Niet de jonge talenten, maar de muziekveteranen blijken op veel grote festivals de publiekstrekkers. Zo pakt North Sea Jazz uit met Toto, zijn Underworld en Tom Yorke van Radiohead headliners op Down The Rabbit Hole en mag The Cure de zondag van Pinkpop afsluiten. Dat oud niet altijd versleten betekent, bewijzen deze acts stuk voor stuk, waarmee ze meteen een muzikale brug naar een jongere en nieuwe generatie fans slaan.

The Cure verzorgde het afsluitende optreden op de zondag van Pinkpop. (Foto: Harold Versteeg)

Meer vrouwen dan ooit op het podium

Het is een trend die al een paar jaar aan de gang is, maar dit festivalseizoen staan er zelfs meer vrouwen dan ooit op de festivalpodia. Het Spaanse Primavera heeft zelfs een fiftyfiftyline-up en in ons land staan ook steeds meer vrouwelijke acts als headliner geprogrammeerd. Zo zijn Robyn en Rosalía de sterren van Down The Rabbit Hole en valt Best Kept Secret massaal voor de aanstekelijke popshows van Christine and the Queens en Lizzo.

Censuur op de Zwarte Cross

Op de Zwarte Cross wordt er gescheurd, gezopen, geluisterd en gelachen, want het festival in Lichtenvoorde vindt dat overal grappen over gemaakt kunnen worden. Zo stonden er door de jaren heen borden met 'gay doen is belangrijker dan winnen', 'had Poetin maar een roze bril' en 'wie A zegt, moet ook bortus zeggen'. Maar dit jaar schoten de leuzen 'Allah's afbakbar' en 'leve de kleurling' een aantal mensen, onder wie rapper Sevn Alias, in het verkeerde keelgat. De organisatie bood excuses aan gaat met mensen die zich beledigd voelen in gesprek.

A$AP Rocky: in de bak of in de Alpha?

Het is de dagen voor Lowlands billenknijpen voor de organisatie van het festival in de Flevopolder. Nadat door de tragische zelfmoord van frontman Keith Flint al een streep kon door The Prodigy, staat ook de komst van A$AP Rocky op losse schroeven. De rapper wordt namelijk beschuldigd van mishandeling tijdens zijn verblijf in Zweden. Mede door tussenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump, komt hij er met een voorwaardelijke gevangenisstraf vanaf en kan hij alsnog de show stelen in Biddinghuizen.