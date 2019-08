Het buitenfestivalseizoen zit er bijna op. Maar niet getreurd: veel van de artiesten die deze muziekzomer kleurden, gaan nu de clubs en zalen in. Drie kenners tippen de leukste shows en festivals die je het najaar doorhelpen.

Muziekjournalist Klaas Knooihuizen, die onder meer voor OOR en Nieuwe Revu schrijft, heeft al een aantal hoogtepunten in zijn agenda omcirkeld.

Van soulpop in Amsterdam tot indiepop in Groningen

"Lizzo is de nieuwe grande dame van de internationale soulpop, met de longen van een walvis en de moves van een cobra. Op Best Kept Secret was haar optreden volgens 3voor12 het beste van allemaal. Er volgden twee shows in Paradiso Noord. Zo intiem zie je haar nooit weer, werd gezegd. Op 18 november staat ze nu dan ook in AFAS Live."

Knooihuizen tipt ook een andere vrouw die op Best Kept Secret schitterde.

"Op 11 november staat Cate Le Bon in het Groningse Vera. De lijn tussen geniaal en uitermate vreemd is flinterdun, maar de zangeres uit Wales weet er uitstekend op te balanceren. De wendingen die haar indiepopliedjes nemen, zijn nog maffer dan haar teksten. Als je jezelf eraan overgeeft, voelt het allemaal ineens volstrekt logisch."

The Ex Festival in Paradiso en 'oertechno' in ZiggoDome

Naast deze twee succesvolle dames, kijkt de muziekjournalist uit naar twee acts, die gerust veteranen genoemd mogen worden.

"The Ex is de meest eigenwijze band van Nederland en is zelden op festivals te zien. Jammer eigenlijk; zo blijven hele volksstammen onbekend met hun even geniale als onnavolgbare gitaarpunk. Ter ere van hun veertigjarige bestaan organiseren ze zelf op 30 september het The Ex Festival in Paradiso."

Een ander hoogtepunt dit najaar wordt volgens Knooihuizen de 'oertechno' van Underworld op 23 november in de Ziggo Dome

"Met slechts één hit op zak, Born Slippy, die nota bene ouder is dan menig festivalganger, wist Underworld op de zaterdagavond van Down The Rabbit Hole dat ultieme festivalmoment te creëren. Iedereen was erbij en iedereen verloor zichzelf in die stampende 'oertechno' van de Britse band. Lager, lager, lager, lager (liedtekst van Born Slippy, red.)."

Nieuw talent ontdekken tijdens Popronde

3voor12-journalist Timo Pisart zegt dat er weer veel te ontdekken valt dit najaar. Onder meer tijdens de Popronde, die van september tot november door ons land trekt.

"Elke avond wordt een binnenstad overgenomen en spelen bands, troubadours en rappers in kroegjes, poppodia en kunstgalerieën", zegt hij. "Eerdere jaren deden onder anderen De Staat, Blaudzun en Kensington mee, mijn grote tips voor dit jaar zijn LO-FI LE-VI, La Loye, Real Derek en WIES."

Een andere tip van Pisart is Le Guess Who, dat van 7 tot en met 10 november in Utrecht plaatsvindt, waar zelfs hij wordt verrast.

"Ik ben een behoorlijke muzieknerd, maar zelfs ik ken 80 procent van het affiche niet. Zo diep zit het Utrechtse fijnproeversfestival in allerlei niches: spannende elektronica, folk en noiserock uit alle hoeken van de wereld. Na vier dagen ga je weg met het gevoel dat je je nieuwe tien favoriete artiesten hebt ontdekt."

De succesvolle band Kensington brak door tijdens de Popronde, een reizend muziekfestival dat gratis te bezoeken is. (Foto: Harold Versteeg)

Rapper uit Miami in Tilburg

Smullen wordt het volgens hem ook bij twee artiesten die eerder hun optredens op Lowlands moesten afzeggen.

"Superjammer dat twee van de leukste namen Lowlands moesten cancelen, onder wie Denzel Curry. De rapper uit Miami gaf juist zo'n sensationele show op WOO HAH in 2018. Vlijmscherp, explosief en met de energie van een punker. Gelukkig staat hij op 8 december in 013."

"Die andere afzegging, Clairo, komt ook alsnog naar Nederland. Ze brak door als YouTube-ster met lo-fi-indiepopliedjes, maar verzilverde dat succes met de prachtige plaat Immunity. Vooralsnog mijn favoriete album van het jaar. Op 16 december staat ze in Paradiso Noord."

Indiegeweld in het najaar: Cigarettes After Sex en Jambinai

Rob van der Zwaan, oprichter van de website Festivalinfo, kijkt ook al uit naar de shows in dit najaar. Hij verheugt zich vooral op veel indiegeweld.

"Cigarettes After Sex maakt ultiem melancholische herfstmuziek. Dit lieten ze al horen op afgelopen editie van Best Kept Secret en de grote zaal van Paradiso, waar ze op 2 en 3 november staan. Dat is natuurlijk een erg fijne locatie om je mee te laten voeren door de stem van Greg Gonzalez."

Dat spannende gitaarmuziek niet uit traditionele rocklanden hoeft te komen, bewijst volgens Van der Zwaan de Zuid-Koreaanse band Jambinai, die in oktober zes clubshows geeft in Nederland.

"Deze groep maakt post-rock op traditionele Koreaanse instrumenten. Hierbij laten ze elektrische gitaren, bas, drum en elektronica natuurlijk niet achterwege. Geen makkelijke kost, maar live overweldigend. Afgelopen zomer waren ze te zien op het Best Kept Secret Festival, maar eigenlijk is dit een act die je in een zaal moet meemaken."

Verrassing van Lowlands in de Helling, 013 en Vera

The Chats - een van de grote verassingen van Lowlands - kwamen ook van ver. De Australiërs toeren in november langs Vera, de Helling en 013.

"Deze 'rammelpunkers' blijken een stuk meer in hun mars te hebben dan alleen hun viral hit Smoko. Zelf noemen ze hun stijl shed rock. Het is een live zeer aanstekelijke en explosieve combinatie van bands als Together Pangea, Fidlar en The Hives. Een aanrader dus."