Het festivalseizoen loopt ten einde. Toch zijn er nog steeds veel interessante festivals om te bezoeken. Een overzicht van muziekfeesten waar je de komende weken nog naartoe kunt.

Hullabaloo - Groningen

Hullabaloo is een nieuw meerdaags festival in Groningen. Op vier podia in het Stadspark kun je genieten van optredens van Oscar & The Wolf, Duncan Laurence, BLØF, Craig David, De Jeugd Van Tegenwoordig, Ronnie Flex, Maan en Frenna.

Wanneer: 30 en 31 augustus

Prijs: vanaf 32,50 euro

Meer informatie en tickets

Festival Strand - Utrecht

Het Utrechtse Festival Strand viert het vijfjarige bestaan aan de Haarrijnse Plas met populaire popacts uit de jaren negentig en artiesten die in dit decennium hun grootste successen vieren. De line-up bestaat uit onder anderen Snap!, Golden Earring, Dr. Alban, Davine Michelle, Twenty 4 Seven, Miss Montreal en Paul Elstak.

Wanneer: 30 en 31 augustus

Prijs: vanaf 30,35 euro

Meer informatie en tickets

Davina Michelle treedt op tijdens Festival Strand in Utrecht. (Foto: BrunoPress)

Have A Nice Day Festival - Borculo

In de bosrijke omgeving van Openluchttheater Borculo vindt dit weekend het festival Have A Nice Day plaats. Tijdens dit driedaagse dancefestival maken onder anderen Colin Benders, T.Raumschmiere, Lady Aïda, Kraak & Smaak, Tom Trago en De Sluwe Vos hun opwachting.

Wanneer: 30, 31 augustus en 1 september

Prijs: 20 euro

Meer informatie en tickets

Bruis - Maastricht

Maastricht viert de opening van het culturele seizoen met het driedaagse festival Bruis. Op het nieuwe evenemententerrein in het Frontenpark zijn Indian Askin, Spinvis, Tape Toy, Daniel Norgren, Villagers, Dead Man Ray en Finn Andrews de smaakmakers.

Wanneer: 30, 31 augustus en 1 september

Prijs: Gratis

Meer informatie

Zomerpop - Hoogwoud

Liefhebbers van dance, pop én rock kunnen op Zomerpop hun hart ophalen. Op recreatieterrein De Weijver in het Noord-Hollandse Hoogwoud kleuren onder anderen BLØF, Pip Blom, Green Lizzard featuring Rudeboy, Son Mieux, Mozes and the Firstborn en Dio de diverse line-up.

Wanneer: 6 en 7 september

Prijs: vanaf 14,25 euro

Meer informatie en tickets

Misty Fields - Heusden

Het bosrijke natuurgebied De Groote Peel in Heusden is de fraaie setting voor een weekend muziek, beeldende kunst, theater en documentaires. Op de festivalposter staan onder anderen Claw Boys Claw, Together Pangea, Cabbage, Steve Gunn en Sports Team.

Wanneer: 6, 7, 8 september

Prijs: vanaf 20 euro

Meer informatie en tickets

Tuckerville - Enschede

Tuckerville is het 'eigen' festival van Ilse DeLange. Verwacht dus geen beats of electro, want in recreatiegebied Het Rutbeek in Enschede vieren pop en gitaren hoogtij. Uiteraard is de Nederlandse countrykoningin zelf van de partij en neemt ze in haar kielzog onder anderen BLØF, Douwe Bob, Duncan Laurence en James Morrison mee.

Wanneer: 7 september

Prijs: 59,75 euro

Meer informatie en tickets

Duncan Laurence treedt op tijdens Truckerville in Enschede. (Foto: BrunoPress)

Opperdepop Festival - Bergschenhoek

Golden Earring, Jan Smit, Waylon, Maan, Nielson en Davina Michelle zijn de grote publiekstrekkers bij het Opperdepop Festival in Bergschenhoek. Naast de optredens van deze vaderlandse popsterren is er ook een uitgebreid kinderprogramma op het terrein in het Annie M.G. Schmidtpark.

Wanneer: 13 en 14 september

Prijs: vanaf 22,50 euro

Meer informatie en tickets

Smeerboel - Utrecht - 14 september

Op het Utrechtse dancefestival Smeerboel mag je volgens de organisatie vies worden, want "het is een speeltuin voor grote mensen". Top-dj's als Joost van Bellen, Benny Rodrigues, Tom Trago en Franky Rizardo zorgen in ieder geval voor een opzwepende soundtrack tijdens al het kattenkwaad.

Wanneer: 14 september

Prijs: 46,18 euro

Meer informatie en tickets

Appelpop - Tiel

Met 125.000 bezoekers is Appelpop in Tiel een van de grootste festivals van ons land. Bij die status hoort natuurlijk ook een deftige line-up en dat zit met onder anderen De Staat, Nielson, Within Temptation, Ilse DeLange, Kraantje Pappie en Racoon tijdens deze editie van het gratis festival op de Waalkade zonder meer goed.

Wanneer: 13 en 14 september

Prijs: gratis

Meer informatie

Naast De Staat en Racoon, treedt ook Nielson op tijdens Appelpop. (Foto: BrunoPress)

Baroeg Open Air - Rotterdam

Wie van het ruigere muzikale werk houdt, komt op Baroeg Open Air goed aan zijn of haar trekken. Het festival in het Rotterdamse Zuiderpark specialiseert zich in een brede, undergroundprogrammering met Dark Tranquillity, Samael, Vive la Fête, Disturbance en The Wild Romance als bekendste namen.

Wanneer: 14 september

Prijs: 9,99 euro

Meer informatie en tickets

Breda Barst - Breda

Breda Barst is twee dagen vol pop, rock, metal, punk, electro, hiphop en dance op vier podia. Het festival in Park Valkenberg is gratis en de grote trekpleisters zijn Navarone, Goose, SHMLSS, Rondé, Tape Toy en Indian Askin.

Wanneer: 14 en 15 september

Prijs: gratis

Meer informatie

TIKTAK Festival - Rotterdam

De top van de Nederlandse rapscene strijkt tijdens TIKTAK Festival neer op het Lloyd Multiplein in Rotterdam. Onder anderen Lil' Kleine, Kris Kross Amsterdam, Boef, Ronnie Flex, Bizzey, Jonna Fraser, Frenna, Josylvio, Sevn Alias en Broederliefde zijn de klinkende namen die ongetwijfeld voor een waar hiphopfeest gaan zorgen in de Maasstad.

Wanneer: 21 september

Prijs: vanaf 37,61 euro

Meer informatie en tickets

Sevn Alias geeft een optreden tijdens TIKTAK Festival in Rotterdam. (Foto: BrunoPress)

Summerlake Outdoor Festival - Woerden

Omgeven door water, veel groen en een licht glooiende heuvel, waarop het hoofdpodium goed te zien is, presenteert Summerlake Outdoor in Woerden zich als een fraaie danceafsluiter van het zomerfestivalseizoen. Onder anderen Secret Cinema, La Fuente, Egbert en Dannic moeten ervoor zorgen dat het ook een muzikaal beklijvende editie wordt.