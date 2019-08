Festivals op eilanden zijn razend populair. Zo verkoopt Into The Great Wide Open, dat dit weekend plaatsvindt op Vlieland, altijd binnen een half uur uit en trekt theaterfestival Oerol duizenden bezoekers. Wat is de magie van een festival op de Wadden?

"Eilanden zijn bij muziek- en cultuurliefhebbers altijd al in trek geweest", zegt Ferry Roseboom, bedenker en medeoprichter van Into The Great Wide Open.

"Dat was al in de jaren zestig op Texel met het Sarasani Festival, waar hele groepen hippies bijeenkwamen om te feesten. En later natuurlijk met het theaterfestival Oerol, wat voor ons de basis was om een eigen festival te beginnen."

Volgens Roseboom zorgt de beleving op een eiland voor een heel andere mindset dan een festival op het vasteland.

Tijdens een festival en een eiland ontstaat een soort vakantiekolonie. (Foto: Into the Great Wide Open/Sabine Rovers)

Populair door de sfeer

"Op het moment dat de trossen van de veerboot los gaan, begint het avontuur", legt Roseboom uit. "Er ontstaat een soort vakantiekolonie, die weg van de dagelijkse sleur wil zijn en de zilte zee wil ruiken. Vroeger werden de bleekneusjes niet voor niets naar de Wadden gestuurd om aan te sterken. Eigenlijk is dat nu precies zo. Je gaat als een 'ander mens' weer terug naar huis."

Veel festivalliefhebbers zijn het met Roseboom eens. Zo gaan jaarlijks 50.000 bezoekers naar Terschelling voor het cultuurfestival Oerol en verkocht nieuwkomer Eilân binnen rap tempo zesduizend kaarten voor haar dancefestival dat in september op hetzelfde Waddeneiland plaatsvindt.

Ieder jaar trekken er eveneens zesduizend mensen richting Vlieland voor Into The Great Wide Open, maar dat zouden er makkelijk drie keer zoveel kunnen zijn. Een ambitie die de organisator echter niet najaagt.

“We willen graag klein, maar fijn blijven.” Ferry Roseboom, bedenken Into The Great Wide Open

"We zijn absoluut geen Elfstedenvereniging die maar voor een exclusief clubje toegankelijk is. Maar we willen wel graag klein, maar fijn blijven. We zijn ooit begonnen met als basis: hoe zou ons eigen ideale festival eruitzien? Je moet - bij wijze van spreken - iedereen op het festival kunnen ontmoeten. Ik denk dat veel mensen die sfeer prettig vinden en we daarom zo populair blijven."

Festival op een eiland is exclusief

Volgens trendonderzoeker reizen en vrije tijd Tessa aan de Stegge speelt met name de belofte van een bijzondere ervaring een grote rol in deze populariteit.

"Een eiland is iets exclusiefs, waarop je als festivalganger even kunt ontsnappen uit de dagelijkse omgeving", zegt ze. "Op grote festivals heb je dat toch minder. Daar ben je een klein onderdeel van een groot circus, terwijl een eilandfestival een wereld op zich is waar je dan deel van uitmaakt."

Daarbij krijgen organisatoren volgens de trendonderzoeker ook vaak een zetje in de rug van de toeristische bureaus van de eilanden zelf.

"Dergelijke festivals worden vaak vanuit bestemmingen zelf geïnitieerd om die in brede zin op de kaart te zetten. Het festival als middel, zeg maar. Ze zijn dan makkelijk met vergunningen of trekken een organisatie aan die het wil organiseren daar."

Utrechter Fred van Wondergem (rechts) bezocht alle edities van Into The Great Wide Open op Vlieland. (Foto: privébezit)

Gegrepen door onthaastend karakter van een eiland

Fred Wondergem is zo iemand. De Utrechter bezocht alle edities van Into The Great Wide Open sinds de allereerste in 2009.

"Je kunt toffe muzikale acts horen en zien in een prachtige omgeving. Je komt echt los van de rest van de wereld, want je zit op een eiland. Dat geeft ook een gemeenschappelijk gevoel en zorgt voor een totaalbeleving."

Door de jaren zag Wondergem het festivalpubliek op het eiland echter wel veranderen. "Het voelt steeds meer als een tijdelijke Randstadverhuizing", zegt hij. "Ik noem het de 24 hour party people-generatie. Maar dat is op zich geen probleem. Als ik last heb van door concerten babbelende mensen, ga ik een stukje verderop staan. Ieder zijn ding."

Festivalorganisator Roseboom vindt het juist prettig dat zijn publiek evolueert. Hij vindt het een goede zaak dat Into The Great Wide Open in ontwikkeling blijft, wat met een telkens uitverkochte editie een lastige opgave lijkt.

"We zijn voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen, ook op duurzaam niveau. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld geheel fossielvrij en bieden we gratis kraanwater aan. Daarnaast blijven we scherp op de programmering, want inkakken is een val, waar we niet in willen trappen."