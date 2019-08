Plastic wegwerpbekers zijn volgens de meeste grote festivals niet meer van deze tijd. Maar een eenduidige norm voor het 'milieuvriendelijkere biertje' is er nog niet. Heeft de herbruikbare hardcup de toekomst, of toch de de biologisch afbreekbare beker?

Festivalorganisatoren met circulaire ambities (beleid gericht op hergebruik van producten, onderdelen en stoffen om vervuiling en verspilling te verminderen, red.) zijn het er nog niet over eens. Twee soorten bekers strijden vooralsnog om de titel 'beker van de toekomst'.

De ene is de herbruikbare hardcup, die is gemaakt van dikker plastic en onder meer op Best Kept Secret, DGTL en Indian Summer wordt gebruikt. Lowlands, Pinkpop, Down The Rabbit Hole en WOO HAH! zweren juist bij de PLA-beker, die eruitziet als een wegwerpbeker, maar is gemaakt van plantaardige grondstoffen en dus biologisch afbreekbaar is.

'Hardcup verhoogt drinkplezier'

"Wij kiezen bij Best Kept Secret sinds twee jaar terug voor de hardcup", zegt André Malotaux, verantwoordelijk voor de horeca op het festival in de Beekse Bergen. "Vooral omdat die beker het genot van een drankje drinken verhoogt. Daarnaast is het een duurzamer dan een product dat na eenmalig gebruik meteen in de verbrandingsoven belandt."

Toch heeft de hardcup ook een aantal nadelen: je moet deze bij je houden tot de volgende bestelling aan de bar en je moet er vooraf statiegeld voor betalen.

“Een festivalterrein bezaaid met wegwerpbekertjes vind ik vervelend.” André Malotaux, horecaverantwoordelijke Best Kept Secret

"Dat is natuurlijk niet prettig", erkent Malotaux. "Maar persoonlijk vind ik een festivalterrein bezaaid met wegwerpbekertjes nog veel vervelender. Dankzij de hardcups blijft het terrein nu een stuk schoner, wat ik een trip naar de bar om de beker weer in te leveren, zeker waard vind."

Maarten van Lokven is duurzaamheidmanager bij MOJO, dat onder meer Lowlands organiseert. Op alle evenementen van de Delftse festivalorganisator worden de drankjes in PLA-bekers van bioplastic geschonken.

"Wij geloven in een toekomst zónder plastic", legt hij uit. "We gebruiken geen aardolie plastics meer. In 2004 hebben we al een stap gezet met biobased PLA-bekers, die uit suikers van maïs worden gemaakt. 'Biobased' wil zeggen dat de grondstof plantaardig is en opnieuw kan groeien tot grondstof. Omdat er nog geen afvalverwerkers zijn die de PLA sorteren en recyclen, heeft MOJO zelf een sorteerlijn opgezet waar kan worden gerecycled. PLA is namelijk een relatief jonge grondstof, terwijl aardolie al 130 jaar bestaat."

De PLA-beker ziet eruit als een wegwerpbeker, maar is gemaakt van plantaardige grondstoffen en is biologisch afbreekbaar. (Foto: 123RF)

'Uitvalpercentage bij hardcups is hoog'

MOJO heeft volgens Van Lokven ook de optie van hardcups bekeken, maar ziet te veel nadelen.

"De dikkere hardcup bestaat uit tien keer meer plastic dan een eenmalig te gebruiken beker. Vanuit de brancheorganisaties worden uitvalpercentages van 7 tot 20 procent genoemd, bekers die niet opnieuw ingezet kunnen worden. Per saldo wordt er zo meer plastic verbruikt dan bij eenmalig te gebruiken bekers die gerecycled worden."

Malotaux zegt dat op zijn evenementen slechts 3 procent van de hardcups zijn weg niet terug naar de bar vindt. Maar hij sluit niet uit dat de PLA-beker toch aan het langste eind gaat trekken.

"Biologisch afbreekbare bekers hebben zeker de toekomst, maar zolang deze nog niet goed recyclebaar zijn, krijgt de hardcup bij onze evenementen nog de voorkeur."