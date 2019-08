Burning Man, het Amerikaanse festival dat van 25 augustus tot en met 2 september plaatsvindt in Nevada, kent geen programmering. Ook slaapplekken en catering zijn niet gefaciliteerd. Alles ontstaat organisch en dat is juist dé reden waarom jaarlijks zestigduizend mensen naar de desolate Black Rock woestijn trekken om een week lang in een 'andere wereld' te leven. NU.nl spreekt drie Nederlandse fans.

Agniesz Low (26) uit Amsterdam bezocht Burning Man vier keer op rij (2015-2018)

Waarom wilde je naar Burning Man?

"Mijn ex-vriend sprak er heel vaak over en toen hij een jaar niet ging, mocht ik zijn kaart overnemen. Het is heel moeilijk om een kaart te kopen, maar de jaren nadien lukte het steeds. Alsof het voorbestemd was dat ik er moet zijn. Burning Man voelt als mijn lot en ik wil er ieder jaar weer heen."

Wat is de magie van het festival?

"Burning Man is een stad die groter is dan het centrum van Amsterdam, geheel gebouwd door bezoekers voor het plezier van andere bezoekers. Er is geen materialisme of egoïsme en iedereen is lief en vrijgevig. Het is de wereld die we als mensen zouden kunnen maken, maar dat doen we vervolgens niet. Sommige mensen begrijpen het niet. Op de film die ik daar maakte, kreeg ik duizend haatreacties. Ik raad die mensen aan om zelf eens te gaan."

Wat was jouw hoogtepunt?

"Er staat een hek om het terrein en iedere ochtend gaan daar veel mensen heen om de zonsopgang te zien. Het is daar in de nacht heel koud. Als de zon opkomt, is het binnen een paar minuten warm. Dan trekt iedereen zijn jas uit en begint te juichen. Dat is echt pure magie."

De Amsterdamse Agniesz Low bezocht de edities van 2015 tot en met 2018. (Foto: Privébezit)

Kris van Aalst (33) uit Rotterdam bezocht de editie van 2017

Waarom wilde je naar Burning Man?

"Ik maak met twee vrienden muziek onder de naam Yør Kultura en aangezien onze muziek er veel werd gedraaid, besloten we er in 2017 zelf heen te gaan. Voor kaarten werden we helaas uitgeloot, maar via een goede vriendin lukte het alsnog kaarten te bemachtigen."

“Burning Man is een experiment in absurde omstandigheden.” Kris van Aalst, bezoeker Burning Man

Wat is de magie van het festival?

"Het is zeker geen festival. Het is eerder een experiment in hele absurde omstandigheden, waarbij allerlei kunstvormen te zien en uit te voeren zijn. Van moderne dans tot bondage en van licht- tot abstracte kunst. Alles wat je nodig hebt, neem je mee naar het terrein en neem je na afloop weer mee terug. Inclusief afval. Je denkt bij terugkomst echt anders na over het gebruik van water en weten en hoe je moet omgaan met je afval."

Wat was jouw hoogtepunt?

"Ons optreden op een artcar tijdens de bruiloft van een Nederlands stel was heel bijzonder. We hadden speciaal hiervoor veel nieuwe muziek gemaakt en de sfeer was geweldig. Verder is het lastig er een specifiek ding uit te halen. Het is echt het uit de hand gelopen totale plaatje van een absurd evenement op een hele bijzondere plaats."

Volgens Kris denk je bij terugkomst echt anders na over het gebruik van water en eten en over hoe je omgaat met afval. (Foto: Privébezit)

Chris Walraven (33) uit Amsterdam bezocht de editie van 2009

Waarom wilde je naar Burning Man?

"Ik was vooral nieuwsgierig na het horen van alle verhalen over en de reputatie van het festival. Tien jaar geleden was het nog niet zo lastig om een ticket te kopen, maar het was toen ook al erg duur. Dus besloten we met een paar vrienden om er een roadtrip van drie maanden door de Verenigde Staten van te maken."

“Op het festival staat iedereen open voor nieuwe ervaringen.” Chris Walraven, bezoeker Burning Man

Wat is de magie van het festival?

"Het totale vrije karakter. Iedereen haalt er iets anders uit. Er zijn mensen die een kantoorbaan hebben en daar komen om zichzelf te kunnen zijn. Anderen komen om de dood van een familielid te verwerken of om nieuwe mensen te ontmoeten. Iedereen staat daar open voor nieuwe ervaringen en de bezoekers maken het festival samen. Naast een aantal prachtige kunstwerken is er namelijk niets. Toen wij er waren, draaide Armin van Buuren daar. Maar die was niet ingehuurd door de organisatie, maar waarschijnlijk betaald door een fortuinlijke bezoeker, die ook op het festival was."

Wat was jouw hoogtepunt?

"Het is echt de totaalervaring. Ik ben helemaal geen persoon voor psychedelische drugs, maar ik had toch het gevoel alsof ik constant een waas over me had. Dat komt door de mensen die je ontmoet, de grote dingen die je meemaakt en de onverwachte feestjes met goede dj's, maar ook mensen die voor het eerst draaien. Je hebt werkelijk geen idee wat er het uur nadien gaat gebeuren en dat een week lang. Dat maakt Burning Man zo speciaal."

Chris Walraven nam geen camera mee naar het festival. Er is dus geen foto van hem op Burning Man.