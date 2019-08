Het zomerfestivalseizoen zit er bijna op. Veel bekende acts klommen door het hele land op podia, maar ook een aantal nieuwkomers wisten met een energieke liveshow naam te maken. Een overzicht van tien internationale artiesten die een toekomst vol flitsende festivaloptredens in het vooruitzicht hebben.

Fontaines DC

Het zingt al ver voor Eurosonic rond dat een groep ruige Ieren de show komt stelen op het Groningse festival. Het vijftal uit Dublin bevestigt hun reputatie en breekt de tent figuurlijk helemaal af met grauwe garagerock in combinatie met rebelse, maar ook poëtische teksten. Na dit stormachtige festivaldebuut was hun plek op Lowlands ook meteen verzekerd.

Khruangbin

Thaise funk is niet meteen een muziekstijl die je op popfestivals verwacht. Toch lukte het Khruangbin uit het Amerikaanse Houston om met dit nichegenre vorig jaar op Best Kept Secret te verbazen. En dit festivalseizoen zette de band zich met een optreden op Down The Rabbit Hole definitief op de kaart. Oosterse instrumentale muziek met rock-, r&b- en psychedelica-invloeden klonk zelden spannender.

Fulco

Voor Down The Rabbit Hole waren er waarschijnlijk maar weinig muziekliefhebbers die van Fulco hadden gehoord. Sterker nog: volgens de in Vlaanderen wonende Nederlander was het "zijn eerste show ooit". Als echte debutant pakte hij met zijn Spinvis-achtige liedjes over alledaagse thema's, zoals De Sms'ende Mens, het publiek in Beuningen compleet in.

Rosalia

De Spaanse Rosalia is er al op jonge leeftijd in geslaagd een muzikale brug te slaan tussen generaties. De zangeres uit Catalonië mixt namelijk traditionele flamenco met moderne pop-, hiphop- en dance-invloeden. Haar energieke liveoptreden leverde haar dit jaar al shows op Coachella, Rock Werchter en Down The Rabbit Hole op. En daar gaan in de toekomst ongetwijfeld nog veel grote festivals bijkomen.

Zwangere Guy

In België weten ze het al veel langer, maar Zwangere Guy is een van de spannendste namen in de hiphopscene van de lage landen. De Brusselaar glorieerde vorig jaar al op WOO HAH! en tijdens de jongste editie van Lowlands maakte hij met zijn grimmige, intense rapsongs waarschijnlijk ook de meer mainstreammuziekliefhebber fan van zijn beklijvende beats en teksten.

Sports Team

Rammelende garagerock, harmonieuze poprefreinen of de snedige indierock die in de jaren negentig glorieerde: Sports Team uit Cambridge heeft het allemaal in de vingers. Onder de bezielende leiding van frontman Alex Rice waren ze een van de sensaties van Best kept Secret en daarmee meteen een van de aanvoerders van de nieuwe generatie jonge gitaarbands.

Idles

Het Britse Idles is een band die zich sinds alle Brexit-perikelen, toenemende homohaat en andere onverdraagzaamheid weer ouderwets boos maakt. Dat levert prikkelende postpunk op met vlijmscherpe teksten vol frustratie en een lading energie. Op Lowlands toonde het vijftal uit Bristol dat woede nog steeds een vruchtbare bodem is voor creatieve pracht.

Lizzo

Haar megahit Juice zal weinig mensen dit voorjaar ontgaan zijn. Maar Lizzo bleek op Best Kept Secret veel meer dan een onehitwonder. De Amerikaanse zette in Hilvarenbeek een strakke popshow neer vol r&b, soul en rapinvloeden. Het is slechts een kwestie van tijd tot de zangeres uit Houston stelselmatig het hoofdpodium op de festivals mag betreden.

Duncan Laurence

Een Eurovisie Songfestival-winnaar op een groot popfestival? Dit jaar gebeurde het op Pinkpop. Want na zijn zege in Israël ging het enorm hard met Duncan Laurence. Zijn album was toch al bijna af, dus dook hij - met band - in het Limburgse diepe. De Zuid-Hollandse zanger kwam, zag en overwon en lijkt daarmee zijn naam als credible festivalartiest nu al te hebben gemaakt.

Billie Eilish

De absolute festivaldoorbraak van 2019 komt uiteraard op naam van het Amerikaanse wonderkind Billie Eilish. De pas zeventienjarige singer-songwriter heeft nog slechts één album uit, maar stond dit jaar onder meer al op Glastonbury, Pukkelpop en Lowlands. Dat festivalgangers tot ver buiten de grootste tent in Biddinghuizen stonden om een glimp van haar op te vangen, zegt genoeg. Billie is dé popkoningin die al heel vroeg op haar troon zit.