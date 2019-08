Dag twee en drie van Lowlands stonden volgens de recensenten van de kranten in het teken van de zeventienjarige zangeres Billie Eilish, waar vrijwel al het publiek voor uitliep, en rapper A$AP Rocky, die na zijn arrestatie in Zweden toch nog kwam optreden.

Billie Eilish

De Volkskrant - 'Zelden zal een optreden zo'n enorme impact hebben gehad'

"Billie Eilish is duidelijk niet alleen in de harten gesloten door tienermeisjes, ook ouders met liefde voor pakkende, modern gearrangeerde popliedjes zijn nieuwsgierig naar het grootste podium gekomen. (...) Zelden zal een optreden op Lowlands zo'n enorme impact hebben gehad als dat van Billie Eilish zaterdagmiddag. Ze komt op onder het hardste gekrijs dat ooit te horen was, maar laat zich er niet door intimideren. (...) Ze heeft een geweldige uitstraling, is innemend en toch mysterieus, zingt met karakter en heeft een eigen, kale, elektronische sound, ontworpen door haar broer Finneas, die achter haar staat."

AD - 'Is Billie Eilish de nieuwe Madonna?'

"Was Lowlands getuige van de geboorte van een nieuwe wereldster? Is Billie Eilish inderdaad de nieuwe Madonna? De festivalpopulatie hield er in elk geval vooraf ernstig rekening mee. Haar optreden was het drukst bezochte van de driedaagse. (...) De streamingkoningin worstelde. De belangrijkste reden: simpelweg te weinig goede songs om een heel uur mee te vullen. Verder bleek haar zang wisselvallig."

Trouw - 'Je bleef kijken naar het charisma van de popster van 2019'

"Fladderend tussen bezwerende electropop, dance en hiphop verhaalt Eilish niet over de liefde, over vlinders of in katzwijm vallen. Nee, Eilish, die van jongs af aan al kampt met angsten en depressies, zingt over een negatief zelfbeeld, over liefdesverdriet, zelfmoord. (...) Ja, soms waaide de vaart even uit de set, maar je bleef kijken naar het charisma van de popster van 2019. Ze maakte alles ruimschoots goed tijdens de finale met hits When the Party's Over en Bury a Friend."

A$AP Rocky

Het Parool - 'Met afstand de populairste bajesklant van de Flevopolder'

"A$AP, die later nog twee nummers meedeed bij de prima afsluiter Tame Impala, bleek met afstand de populairste bajesklant van de Flevopolder. De meute in de Alpha wilde zijn vrijlating hartstochtelijk vieren. De rapper telde mee vanaf het podium: ... zes, zeven, acht moshpits in de Alpha. Het ging er - aangevuurd door een energiek rappende A$AP - hard aan toe. Tot vreugde van de stralende en joelende Rocky, die zoals bekend niet van zachtzinnig houdt."

3voor12 - 'Ook nog tijd voor een wat overbodig karaoke moment'

"'I've spent my summer in a place I didn't want to be, so let's party' (ik heb mijn zomer doorgebracht op een pelk waar ik niet wilde zijn, dus laten we feesten, red.), zegt hij. Het veld rondom de Alpha staat vol en ze zijn er klaar voor. Nadat zijn masker af is staat is meteen grote hit Praise The Lord op het programma, een vroeg hoogtepunt. (...) Ondertussen heeft A$AP ineens een imposante verzameling BH's opgebouwd, waar hij zo ongeveer de hele show mee blijft zwaaien. Er is ook nog even tijd voor een wat overbodig karaoke moment met House Of Pain's Jump Around en Smells Like Teen Spirit. Na drie kwartier vindt hij het ook wel weer mooi geweest, maar sluit nog wel af met unreleased track Babushka Boy ."

