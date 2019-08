Mark Rutte zal zondag een interview geven in Villa Lowlands, de 'huiskamertalkshow' van festival Lowlands dat komend weekend plaatsvindt in Biddinghuizen. De premier zal vragen beantwoorden over persoonlijk-maatschappelijke thema's, waaronder muziek.

Het gesprek zal tussen 12.20 en 13.05 uur plaatsvinden in de Echotent. In dezelfde talkshow zijn op vrijdag Opposites-rapper Willem de Bruin en op zaterdag presentatrice Fidan Ekiz te gast.

Op Lowlands zijn er verder optredens van onder anderen Twenty One Pilots, Billie Eilish en De Staat. Ook rapper A$AP Rocky, over wie woensdag bekend werd dat hij schuldig is bevonden in de mishandelingszaak waarin hij verdacht werd, maakt zondag zijn opwachting.