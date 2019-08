Mensen die dit weekend naar Biddinghuizen afreizen voor een bezoek aan Lowlands kunnen veel regen verwachten. Hoe overleef je een weekendfestival als de regen met bakken uit de lucht valt?

Pak regenlaarzen in

Goed schoeisel is belangrijk als het slecht weer is. De kans is immers groot dat je vooral door de modder banjert en dan kunnen je voeten snel koud worden. Draag daarom bij voorkeur laarzen of - als het echt baggerweer is - regenlaarzen. Legerkisten zijn ook een optie. Die bieden iets minder bescherming tegen nattigheid, maar hebben dan wel weer het voordeel dat ze iets comfortabeler lopen.

Poncho of hippe regenjas

Regenkleding is essentieel. Ga voor een stevige, herbruikbare poncho of voor de minder milieuvriendelijke wegwerpvariant. Tip: investeer in een goede regenjas die je ook na het festival kunt dragen.

Zonder een regenjas of poncho ben je dit weekend nergens. (Foto: ANP)

Waterdichte tent met grondzeil

Op een regenachtige ochtend wil je de dag natuurlijk wel droog beginnen. Een extra grondzeil in je tent zorgt ervoor dat je in de nacht geen vochtige ondergrond in je tent hebt waarvan je slaapzak echt doorweekt kan raken.

Draag meerdere lagen

Als je meerdere lagen kleding draagt, is de warmte-isolatie van je lichaam veel beter dan wanneer je weinig om het lijf hebt. Bijkomend voordeel: als het weer bijtrekt, kun je makkelijk een laagje uitdoen, wat omgekeerd - als de omstandigheden verslechteren - even effectief werkt.

Blote benen

Blote benen zijn zo'n gekke optie nog niet als het regent. Zeker bij hoge temperaturen heeft het dragen van een korte broek of rok veel voordelen. Je benen drogen namelijk veel sneller dan wanneer je bijvoorbeeld een spijkerbroek draagt. Hierdoor ben je bij een klein zonnetje aan de hemel al snel weer opgewarmd.

Hoed of pet

Een hoed of pet is niet alleen een leuke accessoire, het biedt ook bescherming tegen nat haar.

Laat de paraplu thuis

Op vrijwel alle festivals zijn paraplu's verboden. Ze worden gezien als onveilig en mogen dus niet het terrein op. Bespaar jezelf dus de moeite om er een mee te nemen, dat scheelt ook weer extra bagage die je moet meezeulen.

Extra kleding in kluisje

Op festivals is er de mogelijkheid om kluisjes te huren. Die zijn vooral bestemd om waardevolle spullen in op te bergen, maar ze kunnen natuurlijk ook dienen als voorraadkast voor reservekleding.

Zonder vieze kleding naar huis

Op Lowlands biedt een bekend wasmachinemerk een heuse wasservice aan. Op maandagochtend kun je je vieze was afleveren welke later weer schoon wordt afgeleverd op het bij je opgegeven adres. Let op: deze dienst is niet goedkoop, want het kost 25 euro (of acht muntjes). Maar het scheelt je wel aantal kilo (stinkende) bagage die je zelf mee terug naar huis moet sjouwen.

'Festivalterrein Lowlands is in goede conditie'

Tijdens Lowlands wordt veel regen verwacht. Persvoorlichter Bente Bollmann laat namens het festival weten dat de bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over de omstandigheden in Biddinghuizen.

"Doordat er dit jaar een lange droge periode is geweest, is het terrein in heel goede conditie en kan het veel water hebben", zegt hij. "De paar plekjes waar toch wat water blijft staan, pakken we op met extra rijplaten en houtsnippers. De meeste looppaden op het festivalterrein en de camping zijn geasfalteerd. Op het terrein verwacht ik dus nauwelijks problemen."