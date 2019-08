Schoeisel vormt een belangrijk onderdeel van een festivaloutfit. Met welke stappers kun je nu het best voor de dag komen, zodat je na een weekend feesten niet de blaren op je voeten hebt staan?

Voor modekenner en fanatiek festivalganger Malu Kirschbaum is er geen enkele twijfel. "Laarzen zijn de enige échte festival-footwear voor mij", zegt ze stellig.

Volgens haar hebben laarzen, of laarsjes, namelijk meerdere voordelen.

"Ze houden je voeten en enkels warm, waardoor je zelf ook heel lang warm blijft, zelfs als je een korte rok of broek aan hebt. Als de temperatuur heel hoog is, kun je ervoor kiezen om dunne sokjes in de laarzen te dragen, de veters los te maken of een afzakmodel aan te trekken. Daarnaast kun je er - in tegenstelling tot slippers of sandalen - gerust mee door de modder lopen en krijg je geen vieze voeten."

Volgens Kirschbaum zijn laarzen de beste optie voor een festival. (Foto: 123RF)

Kirschbaum noemt sneakers de op een na beste keuze als het om 'festivalschoeisel' gaat. "Ze lopen lekker, ze zijn hip - zeker als ze dikke zolen hebben - en ze maken je outfit net iets vrolijker. Maar het nadeel van sneakers is dat ze vaak van stof zijn gemaakt en dus niet zo goed tegen regen en modder kunnen."

Verder zijn er volgens haar nog een paar echte afraders, die om meerdere redenen onpraktisch of onhygiënisch zijn.

Hakken en blote voeten zijn afraders

"Je ziet het de laatste tijd niet meer zoveel, maar schoenen of laarzen met hakken zijn echt geen goed idee. Het is simpelweg onhandig, omdat je vaak over gras- of modderstukken loopt en het is ondoenlijk om er lekker mee te dansen. Verder vind ik op blote voeten lopen echt niet kunnen. Het is vies en levensgevaarlijk als je bedenkt wat er allemaal op de grond kan liggen op een festivalterrein."

“Een schoen met een stevige achterkant is ook een aanrader, omdat je op een dag steeds verder doorzakt.” Mieke Stroeve, podoloog

Mieke Stroeve is secretaris van Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie). Zij vindt op blote voeten rondwandelen ook geen goed idee, maar dan alleen vanwege de verraderlijke ondergrond van een festivalterrein.

"Op zich is op blote voeten lopen prima, want je gebruikt dan al je voetspieren", legt ze uit. "Maar op een festival is het toch verstandiger om voor een echt stevige schoen te kiezen die comfort biedt."

Een goede zool is heel belangrijk

Volgens de podoloog hoeft iemand met gezonde voeten zich niet zoveel zorgen te maken na een weekendje dansen en rondslenteren. Maar voor mensen met klachten heeft ze een aantal essentiële tips.

"Kies voor schoeisel met een vetersluiting, want dat geeft de wreef extra steun. Een stevige achterkant is ook een aanrader, omdat je op een dag steeds verder doorzakt en je schoenen zelfs strakker kunnen gaan zitten", legt Stroeve uit.

"Daarnaast speelt de zool een belangrijke rol. Zorg ervoor dat je een stevige zool kiest met profiel. Zo zwik je je voet minder snel als je ergens op trapt en glij je minder snel uit op nat gras of in de modder."