Actrice Imanuelle Grives werd op het Belgische festival Tomorrowland gesnapt met een flinke lading drugs en moet misschien jaren de cel in. Zijn we in Nederland net zo streng? NU.nl zocht het uit.

"In België kun je al een onvoorwaardelijke celstraf krijgen voor het bezit van hennep", zegt strafrechtadvocaat Leonie van der Grinten. "In Nederland wordt dan toch eerder aan een taakstraf gedacht."

De Brabantse advocaat heeft zelf meerdere drugsverdachten bijgestaan in de rechtbank en in de 'drugsstraten' die het Openbaar Ministerie (OM) op meerdere festivals heeft ingericht.

Je kunt tegen de lamp lopen door stillen

"Festivalbezoekers die drugs naar binnen smokkelen, lopen de meeste kans om gepakt te worden tijdens de controles door de beveiliging bij de ingang", vervolgt ze. "Maar sommigen lopen ook tegen de lamp als ze een tiental meter verder de drugs gaan verdelen onder hun vrienden, omdat de organisatie daar beveiligers in burger, zogenoemde stillen heeft staan."

Eenmaal aangehouden door diezelfde beveiligers, ligt het aan het festival wat er met deze overtreders gebeurt.

“Een verdachte die veel drugs op zak heeft, wordt op het festival voorgeleid bij justitie.” Leonie van der Grinten, strafrechtadvocaat

"Sommige festivalorganisaties gedogen het bezit van één of - bij uitzondering - twee pillen. Die worden dan afgenomen en vernietigd. Soms mag degene die de drugs in zijn bezit had dan ook het terrein niet meer op. Ik heb zelf meegemaakt dat een jongen uit Oekraïne op Dominator de toegang werd ontzegd en vervolgens nog tot het einde van het festival op de bus naar huis moest wachten."

De richtlijn van het OM is duidelijk. Een pil staat gelijk aan 5 milliliter GHB en 0,5 gram poeder. Bij een veelvoud van deze hoeveelheden wordt een verdachte op het festival voorgeleid bij justitie.

"Eenmaal in het politiedorp aangekomen, worden de drugs getest. Want als het bijvoorbeeld neppillen blijken te zijn, dan zal de zaak geseponeerd worden. Daarna wordt een advocaat aangeboden, die hen juridisch bijstaat en ze voorbereidt op het gesprek met de politie en de officier van justitie dat daarna volgt."

Volgens Van der Grinten krijgen de meeste bezoekers alleen een geldboete, maar hangt het van de juridische vorm af wat de verdere consequenties zijn.

Mogelijk kun je kiezen voor transactie of strafbeschikking

"Er kan sprake zijn van een transactie of een strafbeschikking en daar zit wel een belangrijk verschil tussen. Als je akkoord gaat met een strafbeschikking en die betaalt, is in verzet (beroep, red.) gaan hierna niet meer mogelijk. Een transactie is geen straf, maar een schikking. Dus daar werkt het weer net wat anders. Maar in beide gevallen krijg je sowieso een aantekening op je strafblad."

Volgens de advocaat zijn de straffen op een festival wel een stuk lager dan in het 'gewone' leven. "De officier van justitie houdt daarbij rekening met de sociale situatie van de verdachte en diens inkomen. Vaak wordt het met een boete van 100 euro tot een paar honderd euro afgedaan, afhankelijk van de hoeveelheid drugs. Het streven van justitie is dat de gepakte bezoeker de boete dan meteen betaalt, waarna de zaak kan worden gesloten", legt Van der Grinten uit.

Imanuelle Grives zou er ook in Nederland niet met een geldboete mee wegkomen. (Foto: BrunoPress)

"Ik heb weleens meegemaakt dat vrienden zelfs geld kwamen brengen om hun maat meteen vrij te krijgen. Hou er echter rekening mee dat je na betaling van een strafbeschikking niet meer in verzet kunt. Een advocaat zal je hierover kunnen adviseren."

In een soortgelijk geval als dat van Imanuelle Grives kom je er ook in ons land volgens de strafrechtadvocaat niet met een geldboete mee weg.

Rechtbank straft strenger dan justitie op een festival

"Bij grote hoeveelheden drugs wordt de zaak niet meteen afgedaan, maar krijgt de verdachte een dagvaarding. Dit gebeurt overigens ook als je weigert de boete te betalen. Dan kom je terecht in een regulier strafproces, waarbij de straffen - mits je wordt veroordeeld - doorgaans hoger zijn dan op een festival. Het ligt er daarbij ook aan of het de eerste keer is of dat je al een strafblad hebt."

Van der Grinten zegt dat de straffen in Nederland moeilijk te vergelijken zijn met die van onze zuiderburen.

"In het algemeen kun je stellen dat Opiumwetfeiten in het buitenland zwaarder worden bestraft dan in Nederland. Met de hoeveelheid die Grives bij zich had, ben je echter ook in Nederland de fase van de geldboete - en hoogstwaarschijnlijk ook die van de taakstraf - wel voorbij. Of haar een gevangenisstraf van weken, maanden of jaren zal worden opgelegd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De Belgische rechter zal zich erover moeten gaan buigen."