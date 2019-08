Volgende week vrijdag barst in Biddinghuizen de 27e editie van Lowlands los. Dit zijn optredens die het bekijken zeker waard zijn.

Jorja Smith

Wanneer Drake én Stormzy talent in je zien en met je willen samenwerken, heb je de potentie om een hele grote te worden. Het overkwam de Britse Jorja Smith na haar single Blue Lights. Met haar debuutalbum Lost & Found maakte de 22-jarige singer-songwriter de verwachting van deze wereldsterren in ieder geval al helemaal waar.

Wanneer: Vrijdag 16 augustus, 18:30 - 19:30 uur

Waar: Bravo

Parcels

Met hun roots in het Australische hippieplaatsje Byron Bay en de energieke elektro-invloeden uit hun huidige woonplaats Berlijn, creëert Parcels een sound die je niet zomaar in een hokje kunt stoppen. Sommigen vergelijken het vijftal met Daft Punk - waarmee de band al samenwerkte - en anderen denken weer aan de jarentachtigfunk van Shalamar. Voor de liefhebbers van catchy funkpop is Parcels in ieder geval een echte aanrader.

Wanneer: zondag 18 augustus, 19:00 - 20:00 uur

Waar: Heineken

Billie Eilish

Een kleine kans dat de opkomst van het nieuwe fenomeen Billie Eilish je is ontgaan. De pas zeventienjarige Amerikaanse scoorde een monsterhit met het grimmige, maar meeslepende Bury a Friend en ook haar debuutplaat When We All Fall Asleep, Where Do We Go? oogstte louter lof. Op het Glastonbury Festival bewees ze onlangs al dat ze ook live een spektakelstuk uit haar heel hoge hoed tovert.

Wanneer: zaterdag 17 augustus, 15:30 - 16:30 uur

Waar: Alpha

Zwangere Guy

Rauwer dan Zwangere Guy gaat het qua hiphop op Lowlands niet worden. De Belgische rapsensatie timmert al een tijdje aan de weg, maar brak dit jaar definitief door met zijn debuutalbum Wie Is Guy?. Daarop verpakt de Brusselaar zijn eigen problemen en maatschappelijke kwesties met scherpe teksten en harde beats. Dit doet hij met asgrauwe videoclips, maar soms ook met humoristische kwinkslagen.

Wanneer: zondag 18 augustus, 14:00 - 14:50 uur

Waar: X-Ray

Anderson .Paak & The Free Nationals

Rapper, singer-songwriter, drummer en soulzanger; Anderson .Paak is het allemaal. Maar bovenal is de Amerikaan een rasentertainer, die met zijn band The Free Nationals iedere zaal, tent of weide moeiteloos platspeelt. De alleskunner uit Californië zal ongetwijfeld ook Lowlands op energieke en innemende wijze in vuur en vlam zetten.

Wanneer: zaterdag 17 augustus, 19:30 - 20:45 uur

Waar: Alpha

Anne-Marie

De Britse Anne-Marie werd drie jaar geleden bekend door haar bijdrage aan het nummer Rockabye van Clean Bandit, waarna ook samenwerkingen met David Guetta, Rudimental en Major Lazer volgden. Inmiddels is de zangeres uit Essex zelf een popsensatie, die met haar catchy nummers en spetterende liveshow dit voorjaar al in een uitverkocht AFAS Live stond. Waarschijnlijk zal de popdiva er tijdens Lowlands nog een schepje bovenop doen.

Zangeres Anne-Marie stond al in een uitverkocht AFAS Live. (Foto: Will Beach)

Wanneer: vrijdag 16 augustus, 17:30 - 18:30 uur

Waar: Alpha

Marc Rebillet

Wie zin heeft in een knotsgek, hiphop- en dancesamplesfeestje, kan terecht bij een van de grootste cultartiesten op Lowlands: Marc Rebillet. De Amerikaan groeide, gewapend met microfoon, looppedaal en synthesizer, via livesessies op zijn YouTube-kanaal uit tot een waar improvisatiefenomeen. Ga mee op een heerlijke trip langs diverse muziekgenres met 'Loop Daddy' Rebillet als reisleider.

Wanneer: zondag 18 augustus, 18:10 - 19.10 uur

Waar: India

Ronnie Flex & Deuxperience

In de afgelopen jaren groeide Ronnie Flex uit van rapper tot een van de grootste popsterren van Nederland. De stamper Drank & Drugs zette hem in 2015 op de kaart en sindsdien is hij niet meer te stoppen. De Capellenaar heeft samen met de negenkoppige Deuxperience-band live ook goud in handen. Een Caraïbisch gekleurd muziekfeest vol blazers en strijkers en natuurlijk Flex’ eigen instrument: de autotune.

Wanneer: vrijdag 16 augustus 15:30 - 16:30 uur

Waar: Alpha

Franz Ferdinand

Dat veteranen ook hip kunnen zijn en blijven, bewijst Franz Ferdinand nu al twee decennia. De Schotse rockband scoorde begin deze eeuw met Take Me Out en The Dark Of The Matinée grote hits. De bandleden wisten zichzelf in de loop der jaren steeds opnieuw uit te vinden. Met het laatste album Always Ascending in de achterzak en een nieuw bandlid in de gelederen, zal het sympathieke vijftal ongetwijfeld een bruisende show van formaat geven.

De veteranen van Franz Ferdinand zijn nog steeds relevant. (Foto: NU.nl/Martijn Eerens)

Wanneer: zondag 18 augustus, 20:30 - 21:40 uur

Waar: Bravo

Idles

Wie van stevige, maar melodieuze punkrock houdt, moet zeker een kijkje bij de wildebrassen van Idles nemen. De formatie uit Bristol houdt er namelijk van om de boel met politiek geladen teksten en keiharde gitaarriffs flink op te schudden. In dit geweld, met de stem van frontman Joe Talbot een welkome rots in de woeste branding, is een flinke moshpit voor het podium eerder regel dan uitzondering.

Wanneer: zaterdag 17 augustus, 18:30 - 19.30 uur

Waar: India

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl.