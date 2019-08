Jaya Reijs draagt tijdens concerten en festivals zorg voor de instrumenten van artiesten. Zo redde hij een show van Justin Bieber, ging hij de wereld rond met popsterren en leerde hij de geheimen van Prince kennen.

De 31-jarige Rotterdammer heeft op zijn visitekaartje het beroep 'backliner' staan. Dit is een vakterm voor iemand die de instrumenten van artiesten klaarzet en stemt. Een job waarvoor hij zo'n 250 dagen per jaar langs verschillende concerten en festivals over de wereld reist.

"Op mijn zeventiende mocht ik voor het eerst mee met mijn broer Roman, die mij het vak heeft geleerd", vertelt hij. "Langzaam ging ik me steeds meer verdiepen in de techniek van allerlei instrumenten en voor ik het wist was ik verslingerd aan het vak."

Reijs kan zich de eerste keer dat hij zelfstandig als instrumententechnicus een show moest draaien nog goed herinneren.

Overgeven na eerste klus

"Kid Creole and the Coconuts speelden een jaar of tien geleden op een bedrijfsfeest in Scheveningen. Het waren niet de makkelijkste types, dus het was meteen een debuut met veel stress. Na afloop heb ik van de spanning zelfs overgegeven, maar alles ging goed en ze waren heel tevreden."

Ondertussen heeft Reijs zich ontwikkeld tot een veelgevraagd technicus. Hij werkte al met wereldsterren als Lauryn Hill, Bootsy Collins, The Prodigy en Justin Bieber.

"Vlak voor de show van Bieber ging er een piano stuk. Toen ben ik met een noodvaart met een nieuw exemplaar richting Ahoy gereden, omdat de show anders vertraging zou oplopen. Gelukkig was ik op tijd en kwam er vlak voor de show een jongen met een hoodie (capuchontrui, red.) naar me toe, die zei: 'Thanks, Jaya!' Dat was Justin Bieber dus zelf. Ik vond het best bijzonder dat hij mij persoonlijk bedankte."

In 2017 stelde hij tijdens het festival North Sea Jazz de drumkit van New Power Generation-lid Kirk Johnson af. Ook repareerde hij de gitaar van Anthony Mosley, waarna hij met de oude begeleidingsband van Prince op tournee mocht.

De drumkit van New Power Generation. (Foto: Privébezit)

Prince pakte alle meiden van zijn bandleden af

"Dat was wel heel speciaal. Ik had een aantal shows meegedraaid met Prince op North Sea Jazz, waarvoor hij mij persoonlijk bedankte, maar tijdens die tournee met The New Power Generation ben ik echt veel over hem te weten gekomen. Die gast leefde echt rock-'n-roll met als specialiteit het afpakken van meiden van zijn bandleden, haha."

Dit jaar werkte hij onder meer op Motel Mozaique, de Antilliaanse Feesten, Sfinx, Crossing Border en Roadburn. Op festivals heeft Reijs aanzienlijk minder stress dan bij een 'normale' show.

"Op een festival ben ik verantwoordelijk voor alle artiesten die geen eigen technicus bij zich hebben. Dan regel ik mijn eigen materiaal en weet ik dat het goed komt. Als ik word ingevlogen voor één optreden, moet ik maar afwachten waarmee ik moet werken. Dat is een stuk spannender, maar ook uitdagender."

Reijs hoopt dit werk nog lang te kunnen doen en heeft daarbij nog wel een droomklus in zijn agenda staan.

"Ik ben vooral op zoek naar unieke ervaringen en zou het te gek vinden om een keer op Burning Man (een festival in de Amerikaanse staat Nevada, red.) te werken. Die beleving daar lijkt me fantastisch. Maar het belangrijkste is dat ik mijn werk nog verder kan perfectioneren, want een oprecht bedankende artiest is de mooiste beloning die je kunt krijgen."