Deze zomer verwelkomen de grote meerdaagse festivals weer duizenden bezoekers. Veel van hen gaan voor het eerst bepakt richting meerdere dagen feest en muziek. Voor diegenen heeft NU.nl een aantal gouden tips om zo'n eerste festivalweekend zo goed mogelijk door te komen.

Denk goed na over je bagage

Op een meerdaags festival neem je het liefst genoeg schone kleding, eten en drinken voor op de camping mee en verzorgingsproducten om er ook op de slotdag nog fris en fruitig uit te zien. Maar bedenk je wel dat dit allemaal meegesjouwd moet worden richting het festivalterrein. En als je met de auto komt: de parkeerplekken zijn meestal best een eind lopen. Pak dus verstandig in en neem alleen mee wat je echt nodig hebt.

Een goede rugzak is essentieel

Als je eenmaal hebt besloten wat je meeneemt, is het verstandig om de spullen te vervoeren in een goede, stevige backpack. Daar kun je doorgaans heel veel in kwijt en deze is makkelijk te dragen als je richting de camping wandelt. Een steekkarretje is ook een aanrader als je ook veel eten en drinken meeneemt. Ga in ieder geval niet met een rolkoffer richting het festivalterrein, want meestal loop je op zandpaden – of erger nog – door modderpoelen.

Een goede backpack of steekkar doet wonderen. (Foto: ANP)

Lees de huisregels goed

Festivals hebben allen verschillende huisregels over wat je wel en niet mee mag nemen naar het terrein of de camping. Lees die dus even door op de website van het festival. Zo voorkom je dat je bij de ingang vervroegd afscheid moet nemen van je pot pindakaas, flessen drank of gaspitje.

Verdiep je in de line-up van het festival

Als je voor het eerst op een festival komt, kan alles nogal overweldigend overkomen. Een plattegrondje bij de ingang meenemen of de app van het festival downloaden is dan ook zeker een aanrader. Neem ook ruim de tijd om vooraf te beslissen welke bands of voorstellingen je echt wilt zien. Meestal kun je op de website van een festival een handig persoonlijk blokkenschema maken. Laat je overigens niet teveel leiden door de headliners. Vaak zijn de kleine, onverwachte optredens achteraf het hoogtepunt van een festivalweekend.

Een plattegrondje van het festivalterrein ophalen is een aanrader. (Foto: Central Park Festival)

Draag oordoppen als je vooraan staat

Op een muziekfestival loop je – net als in de clubs – kans op gehoorschade als je te dicht bij de harde muziek staat. Zeker bij de hoofdpodia moet er een flink aantal decibellen worden geproduceerd om de mensen achterin ook te kunnen bereiken. Het is dus verstandig om al voor het festival oordoppen met muziekfilter aan te schaffen. Mocht je het vergeten zijn: op de meeste festivals zijn deze ter plekke ook verkrijgbaar.

Zoek jouw ideale plek bij het podium

Nadenken over welke plek je kiest voor het podium is een goed idee. Zorg dus altijd dat je enigszins in de buurt van de bar en de toiletten staat en je niet door honderden mensen heen moet wurmen als het tijd is voor het volgende rondje. Maar als je optimaal van de muziek wilt genieten, zijn dat soort plekken juist dan weer geen aanrader. Voor de beste geluidskwaliteit is een plek in het midden voor het podium dé plek.

Koop een powerbank

Op een festival is je mobiel een handig hulpmiddel. Je kunt de aanvangstijden van bands checken, appen met je vrienden als je elkaar kwijt bent en natuurlijk toffe foto’s en filmpjes uploaden naar je socialemediakanalen. Door dit intensieve gebruik gaat je batterij natuurlijk heel snel leeg en aangezien het lastig is om je telefoon op het festivalterrein op te laden, biedt een powerbank uitkomst.

Fris blijven zonder douchen

Na een nacht flink dansen wil je in de ochtend natuurlijk met een warme douche weer fris en fruitig aan de nieuwe dag beginnen. Er is alleen op festivals een groot probleem: de hele camping wil dat graag, wat zorgt voor flinke rijen voor de sanitaire voorzieningen. Neem daarom vochtige doekjes mee, waarmee je jezelf sowieso kunt opfrissen. Een andere goede tip: spring na een festivaldag als je bij de tent terugkomt onder de douche. Dan zijn de rijen een stuk korter.