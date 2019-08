Een weekendfestival is tegenwoordig zoveel meer dan een weide, bands en een kampeerterrein. Steeds vaker draait het om luxe, comfort en meer variatie. Waarom is dat zo?

"Festivalbezoekers kiezen steeds vaker voor luxe en gemak", legt Bente Bollmann, marketingmanager van Lowlands uit.

"Dat is niet alleen qua overnachtingsmogelijkheden, maar ook qua horecamogelijkheden op het festivalterrein zelf", vervolgt hij. "Natuurlijk is er nog steeds een grote groep die voor een paar munten een voedzame maaltijd neemt, maar er komen ook steeds meer bezoekers die wat meer geld uit willen geven aan bijvoorbeeld oesters, Japans eten of de betere wijnen."

Bollmann zegt dat vooral de bezoekers van het eerste uur, die in de jaren negentig 'gewoon' op de camping in tentjes sliepen, nu voor meer comfort en een breder horeca-aanbod gaan.

Een normaal bed en luxe voorzieningen

"Het is eigenlijk een terugkerende doelgroep, die nu gesetteld is, wat meer geld te besteden heeft en niet in een eigen meegebrachte tent wil slapen. Ze willen graag een normaal bed en luxe voorzieningen. Natuurlijk kun je dan in een hotel of bungalowpark in de buurt gaan slapen en op en neer fietsen, maar dan raak je uit de festivalsfeer en daar draait het juist om."

Precies om die reden bieden festivals, zoals Down the Rabbit Hole, Defqon, Mysteryland, Best Kept Secret en Paaspop een heuse 'glampingbeleving' aan. Hier kunnen bezoekers luxe tenten huren met boxspringbedden en bijpassende chique sanitaire voorzieningen, zoals een badhuis en make-uptafels met spiegels of een jacuzzi.

Maar ook op het festivalterrein worden gemak en comfort steeds belangrijker", zegt Bollmann.

“In Engeland zijn er nog steeds festivals waar je op een plank met een gat erin je behoefte moet doen” Bente Bollmann, marketingmanager Lowlands

"Het is een trend die zich al een tijdje voortzet en de enige weg vooruit is. We hebben op Lowlands al jaren spoeltoiletten en helemaal geen dixi's meer. Daar zijn Nederlandse festivalorganisatoren echt leidend in geweest. Daarom komen ook veel buitenlandse bezoekers naar ons land. In Engeland zijn er bijvoorbeeld nog steeds festivals waar je op een plank met een gat erin je behoefte moet doen."

"We leven in een belevingseconomie, waarbij mensen verwachten dat overal aan gedacht is en luxe en comfort belangrijk zijn", vult trendonderzoeker reizen en vrije tijd Tessa aan de Stegge aan.

Ze denkt ook dat de qua leeftijd meegroeiende doelgroep meer kwaliteitseisen stelt dan vroeger. Maar ze ziet ook een nieuwe doelgroep nu richting de festivalweiden trekken.

Dixi's worden steeds vaker vervangen door spoeltoiletten. (foto ANP)

Jezelf in een andere wereld wanen

"Jongeren zien een festival steeds vaker als een alternatief voor vakantie. Ze willen de totaalbeleving van een weekendje weg en zich in een andere wereld wanen. Daar spelen festivals natuurlijk goed op in."

Aan de Stegge denkt verder dat het fenomeen glamping sowieso mensen eerder naar een kampeeromgeving lokt dan voorheen.

"Waar vroeger alleen echte kampeerliefhebbers naar campings in natuurlijke omgevingen trokken, lijkt nu heel Nederland dat leuk te vinden. Dat zorgt ervoor dat voormalige niet-kampeerders die glamping wel zien zitten, nu ook naar festivals trekken. De organisaties verbreden hiermee hun doelgroep nog verder."