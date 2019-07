Je vrienden bellen of appen als je ze kwijt bent is natuurlijk de makkelijkste manier om ze terug te vinden. Maar wat als het bereik slecht is of - erger nog - je telefoon helemaal leeg? Dit zijn de gouden tips om zonder mobiel bereik weer bij je vrienden aan te sluiten.

Spreek bij een meetingpoint af

Als je met een grote groep bent, raak je elkaar in de drukte gemakkelijk kwijt. Kies aan het begin van het festival een centraal meetingpoint. Het handigst is natuurlijk een opvallende en herkenbare plek. Op een klein festival is een plaats dicht bij het hoofdpodium een aanrader.

Zorg dat je een kopje groter wordt

Je moet er wat lef voor hebben, maar als je iemand kunt vinden die op je nek kan gaan zitten, dan steek je letterlijk met kop en schouders boven de feestende meute uit. Een tip: kies het liefst iemand met een laag gewicht om niet met rugklachten bij de EHBO te belanden.

Kies een vaste plek bij het podium

Muziekliefhebbers hebben vaak ongemerkt een vaste plaats voor het podium. Gebruik dit ook om met je vrienden af te spreken. Als iedereen weet dat de groep altijd links voorin bij de eerste paal of rechts van de front of house - de controlekamer voor het podium - staat, is aansluiten relatief gemakkelijk.

Een opvallende hoofdtooi is niet te missen voor je vrienden. (Foto: Harold Versteeg)

Draag opvallende accessoires

Zelfs als je een punt hebt afgesproken om samen een show te kijken, blijft het een klus om elkaar te vinden in de drukke menigte. Een opvallende pet of hoed kan daarbij goed helpen. Een bord op een stok - inclusief geinige tekst - of een vlag om mee te wapperen, is een alternatief. Bedenk je dan wel dat je die de hele dag mee moet zeulen.

Rare paradijsvogels zijn je bondgenoten

Als je een hippe look belangrijker vindt dan het dragen van een opvallend accessoire, dan kun je ook anderen het werk voor je laten doen. Ga naast een aparte verschijning staan, met felgekleurde kleding of bijvoorbeeld een masker op, waar niet omheen te kijken is en je bent zelf ook zo gespot.

Laat je niet afschrikken door een rare paradijsvogel. (Foto: Wonderland Festival)

Gebruik gps op je telefoon

Oké, deze tip komt niet echt uit de oude doos, maar is wel een gouden tip als je geen bereik hebt met je telefoon of WhatsApp-berichten niet aankomen. De Woov-app, die gratis is te downloaden, zorgt ervoor dat je zonder internet via gps op een interactieve kaart de positie van je vrienden eenvoudig kunt traceren. Daarnaast geeft de app handige info over het festival, zoals de artiesten en bijbehorende podia.

Vrees de eenzaamheid niet

Hoewel het met je vrienden natuurlijk het allerleukst is, kan het soms ook verfrissend werken om even een tijdje alleen over het festivalterrein te banjeren. Zo kun je precies de band zien die je wilt en hoef je je niet te storen aan je vrienden die altijd moeten plassen of iets willen eten als jij op weg bent naar een podium. Bijkomend voordeel van deze vrijheid: je hebt de kans om nieuwe vrienden te maken.