Het Openbaar Ministerie (OM) richt op veel festivals een 'drugsstraat' in, waar gesnapte gebruikers meteen moeten voorkomen. Hoe groot is de kans dat je met drugs tegen de lamp loopt en wat zijn de gevolgen? NU.nl vraagt het advocaat Josien van den Broek, die afgelopen weekend op het festival Dominator een aantal verdachten juridisch bijstond.

Dominator in het Brabantse Eersel is het grootste hardcorefestival van Nederland. Niet zo verwonderlijk dat het OM juist daar een zogenoemde 'drugsstraat' heeft opgezet om bezoekers met pillen of andere harddrugs in de kraag te vatten. Als deze bij de entree worden gevonden, wordt tot een bepaalde hoeveelheid harddrugs de festivalganger alleen de toegang ontzegd en de drugs in beslag genomen. Maar iemand die meer naar binnen probeert te smokkelen, heeft een probleem.

"Voor Dominator gold: wie meer dan vijf pillen bij zich had, werd naar deze speciaal ingerichte backstageruimte gebracht", vertelt Van den Broek, die zelf haar debuut als 'festivaladvocaat' maakte. "Vóór het verhoor door de politie heeft de verdachte recht op juridische bijstand. Meestal wordt uiteindelijk door de officier van justitie een transactie aangeboden, die meteen betaald moet worden. Maar in ernstigere gevallen kan het OM tot vervolging overgaan."

Volgens de advocaat is het belangrijk om dan eerst een goed gesprek te hebben met de betrapte festivalgangers.

“Sommigen zijn onder invloed bij binnenkomst en hebben geen idee wat ze overkomt.” Advocaat Josien van den Broek

Geen afgifte VOG bij boete of veroordeling

"Sommigen zijn onder invloed bij binnenkomst en hebben geen idee wat ze overkomt", legt ze uit. "Ik vraag wat ze precies bij zich hadden en of ze al eerder in aanraking met politie of justitie zijn geweest. Verder wijs ik ze uiteraard op hun zwijgrecht. In sommige gevallen kan dat een grote rol spelen. Een veroordeling, maar ook een transactie, komt op je justitiële documentatie. Dat kan leiden tot het weigeren van afgifte van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.), en dat kan je belemmeren bij je opleiding of in bepaalde beroepssectoren."

Van den Broek stond samen met een collega een tiental verdachten bij. Een beperkt aantal, wat haar zelf nogal verbaasde.

Veel meer aanhoudingen verwacht

"Ik had vooraf veel meer verwacht", zegt ze eerlijk. "Als je ziet dat er vijftigduizend mensen op dat terrein waren, was mijn verwachting dat er meer bezoekers zouden worden aangehouden vanwege drugsbezit. Ik ben zelf ook het festivalterrein op geweest. Bezoekers lijken zich niet bewust te zijn van de aanwezigheid van zo'n 'drugsstraat'."

Volgens woordvoerder Evert Boerstra van het OM in Amsterdam, waar de meeste festivals van ons land worden georganiseerd, heeft de 'drugsstraat' vooral praktische voordelen. "Het is een snelle en effectieve manier van handhaven", legt hij uit. "Daarnaast heeft het een preventieve afschrikkende functie. Wij zijn daar heel tevreden over."

“De 'drugsstraat' heeft een preventieve afschrikkende functie.” Evert Boerstra, woordvoerder van OM in Amsterdam

De woordvoerder laat verder weten dat het OM bewust de verantwoordelijkheid op het gebied van controles tijdens het festival aan de organisatoren overlaat.

Vergunningverleners te vriend houden

"De ingehuurde beveiligers moeten bij de ingang en op het terrein controleren op drugsbezit. Dat is niet onze taak. De politie is wel aanwezig, maar dan als ogen en oren van de vergunningverleners", vertelt hij.

"De organisatie heeft er dus alle belang bij om zoveel mogelijk op drugs te controleren om diezelfde vergunningverleners te vriend te houden."