Thuiskomen van een geslaagd festival zonder een kater is bijna onmogelijk. Maar toch zijn er een aantal gouden tips die je lijden na een glaasje te veel kunnen verlichten. De Brabantse huisarts Berend Nikkels zet er een paar op een rij.

Spoel de nieren: Drink veel extra water

"Als je veel alcohol drinkt, droog je uit. Dat kan onder meer hoofdpijn tot gevolg hebben. Het is dus verstandig om na - maar ook al tijdens - het festival 1 extra liter water per dag te drinken. Water spoelt de nieren, want het werkt verdunnend."

Slik geen paracetamol

"De lever krijgt de grootste klappen als je veel alcohol inneemt, maar die kun je achteraf niet ontlasten en moet zichzelf reinigen. Neem daarom geen paracetamol, want dat belast de lever juist extra omdat het ontgiftend werkt. Als je echt veel hoofdpijn hebt, kun je beter kiezen voor andere pijnstillers als diclofenac of naprozine, die worden namelijk door de nieren geklaard."

Trek je trainingspak aan en ga sporten

"Het klinkt misschien vreemd, maar ook al voel je je nog zo brak: een matige inspanning doen, zoals fietsen en wandelen, helpt het herstel enorm. Alcohol is als 'snelle' brandstof een aanjager van de glucosehuishouding, wat ervoor zorgt dat je het sneller verbrandt en je jezelf dus ook sneller beter voelt. Sporten heeft ook een gunstig effect op de hersenen omdat je suiker mobiliseert, waar de hersenen behoefte aan hebben. Ga dus een half uurtje fietsen of een paar kilometer wandelen."

Bewegen heeft ook een gunstig effect op de hersenen. (Foto: 123RF)

Vitaminen zijn je beste vriend

"Neem op maandag, na een weekendje feesten op de festivalweide, voldoende vitamine B-complex (B1, B6 en B12). De energiecentrales van de cellen zijn namelijk wat in slaap gesust door de alcohol en zo herstellen deze weer. Daarnaast heeft alcoholinname effect op de zouthuishouding, dus is het verstandig om extra zout (keukenzout) te nemen, net als extra natrium en kalium, wat bijvoorbeeld in tomatensap zit. Precies om die reden is de Bloody Mary een tijd heel populair geweest als katerbestrijding. Topsporters gebruiken ook natrium en kalium om van hun inspanningen te herstellen, dus dat zegt genoeg."

Probeer sterke drank te vermijden

"Als je veel sterke drank als whisky, gin of wodka drinkt, is de kans op een flinke kater een stuk groter. Bier heeft namelijk veel volume, omdat water een groot bestanddeel is. Sterke drank legt veel meer beslag op je lever door de veel hogere alcoholconcentratie in het bloed, wat zorgt voor een flinke alcoholspiegel. Mixdrankjes zijn daarom ook zo verraderlijk omdat de zoete smaak de alcohol maskeert. Probeer sterke drank dus zoveel mogelijk te vermijden als je geen zin hebt in een helse maandag."

Vul je suikers aan

"Glucosedaling in de hersenen is namelijk de oorzaak. Alcohol zorgt voor een verwijding van de bloedvaten en dus ook van die in de hersenen. Feitelijk is het bonkende hoofd een acute migraineaanval uitgelokt door het bloedvatverwijdende effect van alcohol."

Drink tussendoor een glaasje fris

"Het is een dooddoener, maar hoe minder alcohol, hoe minder kans op een kater. Drink daarom tijdens een festival af en toe een glas fris of alcoholvrij biertje. Getrainde drinkers hebben overigens een kleinere kans op een kater, omdat ze een enzymensysteem in de lever hebben opgebouwd die schadelijke stoffen, waaronder alcohol, afbreekt. Alcoholafbraak kun je dus trainen, maar als je een grens voorbijgaat loop je weer een verhoogd risico op levercirrose en dat wil je echt niet. Matig dus gewoon op tijd.”