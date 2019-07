Een zomerfestival beleef je natuurlijk het meest intens op de camping. Tussen alle andere feestgangers is het gezellig vertoeven en maak je makkelijker contact dan op het terrein. Maar hoe maak je de kampeertrip zelf zo aangenaam mogelijk? NU.nl geeft een paar handige tips.

Denk licht

Het is natuurlijk superfijn als je veel spullen bij je hebt om het weekend zo comfortabel mogelijk door te komen. Veel schone kleding, bier om op de camping in te drinken en stoeltjes om relaxed te kunnen zitten. Bedenk je wel dat al die spullen ook naar en van het campingterrein moeten worden gesjouwd en dat zijn meestal geen korte wandelingetjes. Overweeg dus goed wat je echt nodig hebt en laat de rest thuis. Zo voorkom je dat je als een zwaarbeladen pakezel al uitgeput bij het feest aankomt, voordat het nog moet beginnen.

Kampeerders staan in de rij bij Pinkpop. (Foto: ANP)

Investeer in een goede tent

Je kunt tegenwoordig voor een habbekrats een opwerptentje kopen, waarbij dan ook de verleiding bestaat dat je die makkelijk achter kunt laten op het kampeerterrein. Los van de overlast voor de organisatie en het milieu, is dit geen goed idee. Koop een tent die zeker waterdicht is en - belangrijker nog - die je met haringen in de grond goed vast kunt zetten. Je wil namelijk niet dat de tent bij een beetje wind wegwaait of dat lolbroeken deze zomaar kunnen oppakken en verplaatsen, zodat jij je in de nachtelijke uren gek zoekt naar je slaapplek.

Rol je slaapzak op

Hoe lekker het is om 's ochtends meteen je tent uit te springen en naar het festivalterrein te gaan, doe je er toch slim aan om eerst even je slaapzak op te rollen. Een uitgerolde slaapzak kan klam worden door de avonddauw en als je er een klein bolletje van maakt heb je er minder last van.

Smeer ook 'binnenskamers'

Zelfs dure tenten bieden geen bescherming tegen uv-stralen. Dus als je na een avondje doorhalen op een zonnige dag in de vroege middag wakker wordt, is de kans groot dat je al een paar uur aan het verbranden bent. Smeer voor je gaat slapen de ontblote lichaamsdelen even in met zonnebrandcrème. Dat kan een rode rug of been voorkomen.

Kampeer op hoogte

Zoek op de camping altijd naar het hoogste punt op het terrein of zet je tent in ieder geval niet op in een kuil. Bij regen stroomt water immers altijd naar de laagste plek en zo voorkom je dat je in de nachtelijke uren plots moet overnachten in een modderbad.

Kies je vrienden

Kijk goed om je heen als je op de camping aankomt. Waar vroeg in de middag al stapels met kratten bier staan is het waarschijnlijk heel gezellig, maar is de kans dat je 's nachts een oog dichtdoet misschien kleiner. Bedenk dus goed welke buren je wil en of de nachtrust daarbij belangrijker is dan het hebben van drinkmaten.

Festivalbezoekers op Pinkpop. (Foto: ANP)

Spullen tegen de binnentent

Wie tijdens een buitje de spullen in de tent droog wil houden, doet er goed aan om te zorgen dat er geen luchtbed, weekendtas of kussen tegen het tentzeil aan staat. Als de binnenkant van de tent tegen de buitenkant van de tent aankomt tijdens een bui, wordt het binnen ook nat.

Houd je waardevolle spullen bij je

Festivals lopen er natuurlijk niet mee te koop, maar er wordt echt wel gestolen op hun campings. Laat dus geen zakken met muntjes of contant geld in je tent liggen. Verstop ook in de nacht je waardevolle spullen goed, want dieven snappen als geen ander dat in de bovenste broek- of jaszak op de stapel, altijd wel iets te vinden is.

Check Buienradar voordat je de tent opzet

Hoewel je natuurlijk nooit een natte tent kunt voorkomen als het stortregent, kun je wel zorgen dat de ingang vrij droog blijft. Dit kun je doen door goed naar de windrichting te kijken op Buienradar. Zet dus de voorzijde van je tent niet aan de kant waar de wind vandaan komt.

Maak je tent herkenbaar

Hoe leuk en origineel je tent ook is, er staat vast iemand in de buurt die een soortgelijk exemplaar heeft. Dat kan problemen geven als je - op de meestal amper verlichte camping - in de nachtelijke uren je slaapplek wil vinden. Bind dus een lint of vlaggetje aan je tent en zorg dat je nog genoeg batterij hebt op je smartphone om tijdens de zoektocht zelf wat licht bij te schijnen.