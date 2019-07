Veel festivals richten zich tegenwoordig op een nieuwe doelgroep: gezinnen. NU.nl spreekt een trendonderzoeker over dit fenomeen en de organisator van het festival dat al vanaf het begin de jongste jeugd omarmt. "Wij zien kinderen absoluut niet als een blok aan het been."

Met je kinderen naar een hip festival. Vroeger ondenkbaar, maar de laatste jaren springen steeds meer organisatoren in op het groeiende aantal ouders, bij wie het festivalbloed nog volop door de aderen stroomt. Dus een weekend feesten met de koters, die daar ondertussen de liefde voor muziek en cultuur al op jonge leeftijd kunnen ontwikkelen.

Tessa aan de Stegge is trendonderzoeker reizen en vrije tijd. Zij begrijpt wel waarom de markt voor culturele gezinsuitjes steeds groter wordt.

Festivals voor gezinnen Kwaku Festival, Amsterdam. Vanaf 13 juli

Zomerfeesten, Nijmegen. Vanaf 13 juli

Zwarte Cross. Vanaf 18 juli

Gentse feesten, Gent. Vanaf 21 juli

Sfinks, tussen Antwerpen en Lier. Vanaf 25 juli

WonderWeekend, Meise. 15 tot 17 augustus

Into The Great Wide Open, Vlieland. 29 augustus tot 1 september

Kids@thepark, Hengelo. 31 augustus tot 1 september

Hembrug Happening festival, tussen de Zaan en het Noordzeekanaal. 1 september

Op een festival ben je zelf weer even kind

"Festivals gaan in mijn optiek grotendeels over 'weer even kind zijn'", legt ze uit. "Spelen, dansen, verkleden, gek doen, nieuwe mensen leren kennen. Niet gek dat kinderen daar steeds meer welkom zijn."

Daarnaast denkt ze dat de huidige generatie jonge ouders de liefde voor festivals zelf met de paplepel kregen ingegoten.

"De festivalscene is nu een jaar of tien booming", legt ze uit. "Dus het is logisch dat degenen die aan het begin van deze periode fervente festivalgangers waren, nu inmiddels kinderen hebben, maar nog wel naar hun favoriete festivals willen blijven gaan. Voor die groep is het een uitkomst dat ze dan hun kinderen mee kunnen nemen."

De trendonderzoeker denkt daarbij dat de avontuurlijke levensstijl van de millennialgeneratie daarbij eveneens een grote rol speelt.

Kind knutselt op Into The Great Wide Open. (Foto: David van Dartel)

Het gevoel van vrijheid blijven ervaren

"Veel van hen hebben jaren de wereld als een speeltuin gezien en willen dat gevoel behouden. Je ziet dat ook in de reiswereld. Mensen die vroeger gingen backpacken, gaan nu met een camper op reis. Als jonge ouders willen ze dus het gevoel van vrijheid blijven ervaren en daar spelen de festivals nu handig op in."

Volgens Aan de Stegge neemt het festivalbezoek bij deze groep millennials soms zelfs de plek in van de zomervakantie. Een reden te meer om dan de kinderen ook mee te nemen.

Festivals in de plaats van zomervakantie

"Meerdaagse festivals worden ervaren als een minivakantie", zegt ze. "En dus kiezen steeds meer stellen ervoor om meerdere festivals te bezoeken in plaats van een trip naar een all-inclusive resort of kampeervakantie in het buitenland. Op een festival heb je immers een goede combi van plezier en ontspanning, zeker als de kinderen daarbij in speciale 'area's' worden opgevangen en vermaakt."

Ferry Roseboom is een van de organisatoren van zo'n kindvriendelijk festival. 'Zijn' Into The Great Wide Open op Vlieland is al vanaf de eerste editie in 2009 een plek waar kinderen meer dan welkom zijn.

"Het was in de periode dat veel van ons zelf koters kregen en dachten: iedereen moet een festival kunnen bijwonen. We hebben alleen wel meteen duidelijk gemaakt dat we niet verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van de kinderen, maar dat wij ze vooral een mogelijkheid bieden om uitgedaagd te worden en te ontdekken."

Op Into The Great Wide Open dus geen veredelde crèche, maar creatieve workshops in vele soorten en maten.

Kinderkunst op Into The Great Wide Open. (Foto: Sabine Rovers)

Leren van de kinderen

"Zo kunnen de kinderen bij ons onder meer een krant maken, fotograferen, het wad verkennen en met de boswachter op pad door de bossen en over het eiland. Om ook de iets oudere kinderen te bereiken, hebben we met 'de jeugd' een twaalfkoppige denktank opgezet, waar we het hele jaar door mee sparren en waar we veel als organisatie dingen van leren, die we zelf niet konden bedenken."

Roseboom denkt dat een weekendje festival zo als een laagdrempelig coachingtraject voor de kinderen kan fungeren.

"Wij zien kinderen dan ook absoluut niet als een blok aan het been. Natuurlijk kun je ze ook een iPad geven en in de tent op de camping laten, maar ik denk niet dat kinderen daar gelukkiger van worden. Ze willen dingen maken of juist afbreken en daar bieden wij ze op het festival, samen met hun ouders, de mogelijkheid voor."