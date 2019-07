Een zomer lang festivals bezoeken is een dure hobby, zeker omdat de ticket- en muntprijzen jaarlijks stijgen. NU.nl zet daarom een aantal handige tips op een rij om je festival zo goedkoop mogelijk door te komen.

Speur de grond af

Tijdens het dansen in een drukke tent vliegen er nog weleens muntjes uit de zakken van festivalbezoekers. Het loont dus om na een concert even goed rond te kijken of er ergens een ‘gratis drankje’ op je ligt te wachten. De bar is echter helemaal het walhalla voor muntzoekers, want daar laten – beschonken bezoekers – nog weleens iets uit hun handen vallen.

Denk na over wat je eet en drinkt

Veel festivals hebben tegenwoordig een heel hippe line-up van voedsel, met de meest exotische gerechten en trendy cocktails. Het nadeel: deze zijn peperduur. Daarnaast is een bakje nasi dan misschien gezonder dan een broodje hamburger, maar het vult veel minder, waardoor je in no time weer honger hebt. Ga dus voor een vette bek en eet voordat je het festivalterrein op gaat voldoende van je meegebrachte etenswaar op de camping, zodat je de eerste uren niet eens aan een maaltijd wilt denken.

Neem een flesdop mee

Om de alcoholroes een beetje in te dammen is het verstandig om af en toe water te drinken. Alleen laat nu datzelfde water op een festival vrijwel net zo duur zijn als een biertje. Navullen kan natuurlijk op de toiletten, alleen krijg je de dop nooit mee bij de bar. Gelukkig kun je die zelf ook van thuis meebrengen, waardoor je de fles kan afsluiten en overal mee naartoe kan nemen.

Bezoekers van Lowlands vullen hun flesje bij. (Foto: ANP)

Neem veel zelf mee

Bij de meeste festivals mag je logischerwijs zelf geen eten of drinken mee het terrein opnemen. Zorg dus dat je vooraf vanaf huis genoeg meeneemt naar de camping en drink daar al wat in, voordat je naar je favoriete bands gaat kijken. Een paar keer op de dag terug naar de tent gaan om deze actie te herhalen is natuurlijk nog goedkoper.

Denk na over wat je koopt

De grote festivals hebben allemaal marktkramen waar je kleding, zonnebrillen of andere hebbedingen kunt aanschaffen. Deze plekken zijn duur om te huren en dus zijn de prijzen daarop afgestemd. Denk dus goed na of je bijvoorbeeld dat shirtje van je favoriete band ook zou kopen als je het voor die prijs ergens in de winkel ziet hangen.

Merchandise op Glastonbury in 2019. (Foto: AFP)

Neem cash mee

Spreek vooraf een duidelijk budget af met jezelf en neem dit in cash geld mee. Laat je pinpas thuis om niet in de verleiding te komen wat muntjes bij te pinnen. Zo geef je nooit meer geld uit dan je vooraf van plan was.

Bespaar op je entreegeld

Veel festivals hebben 'early bird'-acties, waarbij je al ver voor de aanvangsdatum kaarten kunt kopen met korting. Houd dus de website van het festival dat je wilt bezoeken goed in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief. Als je helemaal gratis naar een festival wilt, zijn er ook opties. Je kunt meedoen aan winacties in de media of vrijwilliger worden, dan werk je vaak maar één dag en kun je de rest van het meerdaagse festival lekker feestvieren.

Drink water

Misschien wel de saaiste tip in het rijtje, maar veel gratis water drinken is echt de goedkoopste manier om een festivalweekend door te komen. Alcohol aanschaffen is namelijk een van de grootste kostenposten tijdens een festivalbezoek, dus daar kun je flink op besparen.