Vestiville, het driedaagse urban festival in het Belgische Lommel, is vlak voor de start afgelast. De burgemeester van de Vlaamse stad heeft besloten dat de eerste editie van het festival niet door kan gaan omdat de veiligheid van de bezoekers en artiesten niet gegarandeerd kan worden.

"We hebben net voor de opening, rond 15.00 uur, beslist dat de voorwaarden niet konden worden nagekomen", zegt burgemeester Bob Nijs volgens VRT.

"Zowel de brandweer, de politie als de interne veiligheidscoördinator hebben gezegd dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden, ik had dus geen andere keuze in het kader van de veiligheid. Ik wil morgen aan geen enkele ouder vertellen dat zijn of haar kind iets is overkomen op een onveilig festival." Volgens Nijs zal er "nooit een tweede editie komen" van Vestiville.

Organisator Tom Neys zegt dat de organisatie zich "in zak en as bevindt" en dat een aantal zaken niet in orde waren. "Er moest nog opbouwwerk opgeruimd worden, en water moest nog aangevuld worden. We hebben vanuit de productie vandaag nog hard gewerkt om een aantal zaken in orde te maken. Het zag er goed uit."

Geannuleerd optreden ASAP Rocky 'hoofdreden' stopzetting festival

Als gevolg hiervan heeft de Amerikaanse rapper ASAP Rocky, die het festival zou aftrappen, zijn optreden afgezegd. Volgens Neys is dit de hoofdreden dat Vestiville op dat moment is geannuleerd. "Daardoor dreigde de hele programmering in het water te vallen. Ik begrijp dat de mensen boos zijn. Ze zijn terecht boos."

ASAP Rocky liet kort voor de stopzetting van het festival al weten dat zijn show was afgeblazen. "Ik wilde mijn fans de beste show ooit geven, maar door infrastructuur- en beveiligingsproblemen kan het helaas niet doorgaan", schrijft de rapper op Twitter.

Andere artiesten die op de line-up staan zijn onder anderen Cardi B, Trey Songz, Dru Hill, Ja Rule, 112, Jason Derulo en Meek Mill.

Camping blijft voorlopig open, tickets vergoed

"Productie en leveranciers hebben alles gegeven om Vestiville mogelijk te maken", schrijft de organisatie als toelichting op sociale media. "De camping blijft voorlopig open en er wordt in overleg met de gemeente een georganiseerde festivaluittocht georganiseerd."

Gekochte kaarten zullen vergoed worden, zo is laten weten. Via Festicket en Eventbrite zullen de tickets worden terugbetaald. Ook worden er maatregelen genomen om de bezoekers veilig thuis te krijgen en is er eten en drinken voor hen geregeld.

Volgens HLN reageerden de bezoekers woest toen zij hoorden dat zij niet meer naar binnen mochten. Er stonden toen zo'n vijftienhonderd mensen al uren voor gesloten deuren. Er zou met bekers zijn gegooid en zijn getrokken aan hekken en een deel van de bezoekers zou zijn binnengestormd en op torens zijn geklommen.

Volgens HLN werden er ook brandblussers leeggespoten en kasten opengebroken en moest de politie met honden in actie komen om de bezoekers terug te dringen.

Vestiville vergeleken met Fyre festival

Op sociale media wordt de situatie vergeleken met het Fyre festival, mede georganiseerd door rapper Ja Rule (die overigens ook op de line-up stond van Vestiville). Het mislukte festival, dat plaats had moeten vinden op de Bahama's in april 2017, werd in eerste instantie aangeprezen als een luxueus, exclusief feest, en bekende modellen werden betaald om het te promoten op sociale media.

Toen de eerste bezoekers aankwamen op de Bahama's, bleek het echter een grote chaos op het eiland. In plaats van te overnachten in chique bungalows stonden er tenten klaar. De luxe maaltijden bestonden uit boterhammen met kaas. Ook was er een tekort aan water en medische zorg. Het festival moest daarom op het laatste moment worden afgelast.

Eerder al onzekerheid over doorgang festival

Er was al eerder onzekerheid over de doorgang van het festival, dat dagelijks 35.000 mensen verwachtte. Er zouden problemen zijn opgetreden van "administratieve aard", zo werd gemeld aan HLN, maar de organisatie achtte het "zeer onwaarschijnlijk" dat het festival zou worden afgeblazen.

"Het gaat allemaal over materialen die al op andere festivals gebruikt zijn, maar waarvan het papierwerk blijkbaar niet 100 procent juist gebeurde. Mogelijk moeten we een bepaalde weide kleiner maken of aanpassingen aan podia doorvoeren."