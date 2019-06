Een festival draait natuurlijk bij uitstek om het hebben van plezier. Maar sommige bijkomstigheden kunnen je humeur flink doen omslaan. Een top tien van de grootste festivalergernissen.

10. Ticketverkoop

Vol goede moed zit je in de ochtend met meerdere laptops en een tablet te wachten tot de tickets van jouw favoriete festival online gaan. Na een half uurtje in de wacht staan verschijnt dan de melding: 'De kaarten zijn uitverkocht.' Om gek van te worden. Professionele 'ticketzwendelaars' kopen massaal tickets op via bots, waarna de échte liefhebbers met lege handen achterblijven.

9. Vervoer naar festivals

Aangezien de meeste festivals niet in het centrum van grote steden plaatsvinden, is vervoer naar het terrein vaak een beproeving van de zenuwen en het geduld. Lange files voor de parkeervelden en traag openbaar vervoer zijn je lot en dat heb je maar te accepteren. Denk dat je - vroeger of later - echt aan zult komen en eenmaal op het festivalterrein is alle transportellende al snel vergeten.

8. Lange rijen bij de munten

Bij aankomst of aan het begin van de festivaldag wil iedereen natuurlijk direct munten halen. Het resultaat: meterslange rijen voor de automaten, waardoor je humeur meteen een tik krijgt. Pak daarom niet meteen de eerste de beste muntenautomaat die je ziet en loop een stuk het terrein op, want daar is het altijd minder druk. Daarnaast is het een aanrader om laat in de avond alvast je munten voor de dag erop in te slaan.

7. Vieze toiletten

Dat je voor de hygiëne niet naar een festival hoeft te gaan, is algemeen bekend. Maar sommige organisatoren maken het wel heel bont. Lange rijen vol op knappen staande mede-festivalgangers die ongeduldig wachten om hun behoefte te doen op een smerige dixi. Gelukkig worden de sanitaire voorzieningen jaarlijks beter, maar een pretje zal toiletteren op een festivalweide nooit worden.

6. Favoriete artiesten missen omdat ze tegelijkertijd optreden

Op een festival kun je heel veel bands live zien, maar de kans is groot dat je een aantal van je favoriete acts mist omdat ze tegelijkertijd optreden. Of omdat je net even stond te kletsen met een oude bekende. Plan je festivaldag daarom tot in de puntjes als je echt zoveel mogelijk wil zien. Of neem het voor lief dat je 'de hit van het festival' mist; het draait immers om de gezelligheid.

Mumford & Sons is op Rock Werchter, dat in het weekend van 28 en 29 juni plaatsvindt, een van de hoofdacts. (Foto: NU.nl)

5. Lange rijen bij de bar

Zeker voor en na optredens kan het razend druk zijn bij de bar. Ingebouwd tussen zwetende en voordringende lotgenoten, word je dan ook nog vaak stelselmatig genegeerd door het barpersoneel. Een gouden tip: volg de dichtstbijzijnde barbediende voortdurend met je ogen. Hoewel je geen direct oogcontact hebt, is dit bloedirritant voor het personeel en ben je binnen no-time aan de beurt. Het werkt echt!

4. Biergooiers

Om een of andere reden vinden sommige festivalgangers het grappig of uitdagend om een halfvol biertje door de lucht de massa in te gooien. Niet alleen is het nogal vies als deze boven op je hoofd landt, het is ook nog eens zonde van het geld. Wees er dus op voorbereid dat tijdens die ene grote hit een lauw pilsje in je nek kan vliegen. Dat scheelt in ieder geval een schrikreactie.

3. Babbelaars

Sommige mensen vinden een luidruchtig praatje over de vakantieplannen of voetbaluitslagen interessanter dan wat de artiest op het podium doet. Deze groep is heel hardnekkig te bestrijden, maar hoe dichter je bij het podium staat, hoe minder last je hebt van deze babbelaars. Vooraan staan doorgaans de échte liefhebbers.

Vooraan vind je doorgaans geen 'babbelaars'. (Foto: ANP)

2. Rugzakken

Sommige mensen nemen hun hele hebben en houwen mee het festivalterrein op: kleedjes, extra kleding, handschoenen, regenjassen, handdoeken en wat al niet meer. Het nadeel voor mede-festivalgangers is dat al deze bagage ook vervoerd moet worden en wel in een enorme rugzak. En laten die zwaarbepakte types nu altijd voor je staan in een toch al veel te kleine podiumtent. Een tegen je buik schurende rugzak is een flinke ergernis, die gelukkig makkelijk op te lossen is door te verplaatsen. Tot de volgende zak zich aandient.

1. Filmers

Bij populaire acts kan het soms hartstikke druk zijn. Als je dan niet op tijd naar de tent of het podium gaat, sta je achteraan en zie je amper iets. Een nog grotere plezierbederver: mensen die voortdurend staan te filmen met hun telefoon. Als je echt 'mazzel' hebt, hangt er nog een flapje vol bankpasjes onder, waardoor je echt niets meer ziet. Accepteer ook meteen een andere 'festivalwet': hoelang je ook bent, er komt op het laatste moment altijd iemand voor je staan die nóg langer is.