Dit weekend belooft het onder meer op Concert at Sea, Rock Werchter en Parkpop snikheet te worden. RTL- en Buienradar-weervrouw Nicolien Kroon en Ron Beekman van het RIVM vertellen wat je wel en vooral niet moet doen om een festivalweekend met tropische temperaturen te overleven.

1. Blijf voldoende water drinken

Kroon: "Allereerst moet je genoeg blijven drinken. Er wordt weleens gezegd dat je liters op een dag moet innemen, maar dat hoeft niet per se. Je moet vooral naar je eigen lichaam luisteren. Gelukkig bieden steeds meer festivals gratis water aan, dus maak daar gebruik van."

Daarnaast zegt de meteoroloog dat schaduw je vriend is op een bloedhete festivalweide.

2. Zoek de schaduw op

"Ga regelmatig uit de zon en zoek een plek op waar het aangenaam vertoeven is. Door extra veel schaduwplekken te creëren op het terrein, houden veel festivals hier rekening mee tijdens tropische omstandigheden van 30 graden. Zo koel je af en heeft je huid ook even rust."

3. Gebruik zonnebrand

"Zelfs zonder felle zon kan je huid al binnen een kwartier verbranden", legt Kroon uit. "Een zonnebrandcrème van factor 30 tot 50 is daarbij echt een aanrader. En blijf regelmatig smeren, want één keer crème aanbrengen in de ochtend is echt niet voldoende."

Festivalgangers smeren elkaar in tijdens Best Kept Secret. (Foto: ANP)

4. Draag geen polyester kleding

"Kies voor katoenen kleding en laat outfits gemaakt van polyester in de kast hangen. Dat materiaal is warmer en dus ga je eerder zweten, wat weer leidt tot vochtverlies. Daarnaast geeft een pet of hoedje het hoofd goede bescherming tegen felle zon."

5. Voorkom hittestress of zonnesteek

"Wanneer je het koud krijgt terwijl het bloedheet is, is er sprake van hittestress of een zonnesteek. Je wordt rillerig en krijgt een koortsig gevoel. Ook als je geen dorst meer hebt, niet meer hoeft te plassen of je urine heel donker kleurt, moet je maatregelen nemen en flink veel water drinken. Dit kan namelijk op uitdroging wijzen, bijvoorbeeld door het drinken van te veel alcohol."

Ron Beekman meldt namens het RIVM dat dit weekend een hitteplan wordt ingeschakeld. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met verminderde weerstand, ook voor de festivalgangers heeft hij nog enkele bruikbare tips.

6. Pas op voor de eikenprocessierups

Beekman: "Zoek verkoeling in de schaduw, maar probeer de omgeving van bomen juist te vermijden in verband met de eikenprocessierups. Daarnaast staat de zon in deze periode op het hoogste punt van het jaar en straalt deze dus feller dan normaal. Smeer je meermaals goed in en houd je hoofd - letterlijk en figuurlijk - koel."

Hij voegt daaraan toe dat alcohol een ware sluipmoordenaar is op extreem warme dagen en dus beter beperkt kan worden ingenomen.

7. Beperk lichamelijke inspanning tot een minimum

"Het klinkt heel saai, maar drink vooral veel water en probeer lichamelijke inspanning tot een minimum te beperken. Er wordt natuurlijk veel gedanst op festivals, maar daardoor droog je eerder uit en het is lastig dat vochtverlies weer helemaal aan te vullen."

Veel festivals hebben voor het weekend van 29 en 30 juni al een hitteprotocol uitgerold. Zo zijn er op Parkpop, Awakenings en Rock Werchter al extra waterpunten aangebracht waar de bezoekers hun flesje gratis kunnen vullen.