Festivals willen graag een mini-afspiegeling van de samenleving zijn. Duurzaamheid speelt daarbij - net als in het dagelijks leven - een steeds grotere rol. Van herbruikbare podiumonderdelen tot gerecyclede dixi-poep: in de toekomst krijgt alles een tweede leven.

Het Friese Welcome To The Village stuurde deze week een opmerkelijk persbericht de wereld in. De ontlasting van festivalgangers wordt - als de wetgeving het toelaat - binnenkort omgezet tot compost dat op het land gebruikt kan worden voor de bemesting van gewassen, die dan later tot voeding wordt verwerkt. Een heus broodje poep dus.

Misschien een wat onsmakelijke gedachte, maar het past helemaal in de visie van steeds meer festivalorganisatoren. Chris Moorman van Welcome To The Village licht toe: "Een festival is toch een soort minimaatschappij, waarbij je kunt uitproberen hoe je de wereld beter kunt maken door bijvoorbeeld met verantwoorde keuzes het opbranden van de aarde tegen te gaan. Al sinds de start van ons festival hebben wij daarom de drijfveer om zo duurzaam mogelijk te zijn."

Omdenken is het sleutelwoord

Volgens Moorman zijn er verschillende manieren om duurzaamheid te bewerkstelligen. Omdenken is hierbij het sleutelwoord, maar dat leidt soms ook tot weerstand.

"In het begin waren bezoekers bijvoorbeeld geen fan van de milieuvriendelijkere hardcups (inwisselbare statiegeldbekers in plaats van plastic wegwerpexemplaren, red.) omdat je daar steeds mee in je handen staat en het lastiger is om rondjes te geven. Maar nu hebben we cupholders ontwikkeld die aan de broekriem hangen. Wij leren ook van de feedback."

De organisatie van het festival in Leeuwarden heeft met DORP zelfs een innovatieplatform opgericht om met verschillende partijen te brainstormen over nieuwe, duurzame verbeteringen.

Volgens DGTL-organisator Jasper Goossen draait alles om het creëren van bewustwording op festivals. (Foto: DGTL)

Stroomvoorziening door fossielvrije accu's

"We hebben de ambitie om in 2022 volledig circulair te zijn, wat betekent dat alle gebruikte materialen gerecycled kunnen worden. We stappen dit jaar volledig over op fossielvrije accu's wat betreft stroomvoorziening op het festival en we hebben geen muntjes of polsbandjes met saldo, waardoor je gewoon contactloos kunt betalen met je bankpas. Dat is milieuvriendelijker en goedkoper."

Het Amsterdamse dancefestival DGTL zit ook al jaren op het groene spoor, met onder meer een vegetarische menukaart, en wil zelfs volgend jaar al volledig circulair zijn.

"We liggen goed op schema", vertelt mede-organisator Jasper Goossen. "We hebben op DGTL een hoop mensen bij elkaar en dan kun je gedrag sturen. Het is net als in de supermarkt. Daar pak je zonder nadenken ook groenten voorverpakt in plastic, terwijl dat best gek is, als je erover nadenkt."

Volgens Goossen draait alles om het creëren van bewustwording en daar kunnen festivals volgens hem een voorbeeldfunctie in hebben.

"Mensen gooien thuis ook geen rommel gewoon op de grond, dus waarom bijvoorbeeld wél op een festival? We meten bij DGTL alles en we merken dat onze bezoekers het nu waarderen als het terrein schoon is. Er ontstaat steeds meer welwillendheid. In het begin werd er bijvoorbeeld nog gemopperd dat we geen hamburgers verkopen. Dat hoor ik nu nooit meer."

Delen van podia hergebruiken

DGTL denkt vooraf overal goed over na, legt Goossen uit. Daarbij realiseert hij zich dat een festival organiseren bij voorbaat al niet heel duurzaam is.

"Daarom proberen we het wel zo duurzaam mogelijk te maken. Zo worden delen van onze podia hergebruikt en proberen we vooral met licht de sfeer neer te zetten. Daarnaast denken we ook goed na over het transport van en naar ons festival, want dat is natuurlijk ook milieubelastend."

Goossen denkt dat zijn minisamenleving zeker als inspiratie kan dienen voor de 'echte wereld'. "Als een kleine stad als die van ons het kan, kan een grote stad het toch ook? Het is simpelweg een kwestie van willen en doen."