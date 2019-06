Hiphopartiesten bestormen de hitlijsten en zijn steeds vaker smaakmakers op festivals. Maar moeten acts met scheurende of tokkelende gitaren zich zorgen maken dat hun naam steeds verder zakt op de festivalposter? NU.nl zoekt uit of rap korte metten gaat maken met rock.

Tien jaar geleden was het nog een bijzonderheid: een hiphopact op een mainstreammuziekfestival. Tegenwoordig vormen de rappers en hun dj - of zelfs voltallige band - een aanzienlijk onderdeel van de line-up op diezelfde festivals.

Volgens Jeps Salfischberger, die sinds 2000 als programmeur bij MOJO Concerts de hiphopscene op de voet volgt, is het een niet te stuiten ontwikkeling.

"Hiphop is nu al een paar jaar aan een gestage opmars op de festivals bezig", legt Salfischberger uit. "Het is enerzijds de nieuwe punk en anderzijds een aanvulling op de hedendaagse popcultuur. Er is namelijk veel cross-over. Daar komt bij dat de Nederlandse rapscene de laatste jaren is geëxplodeerd, waardoor er nu flink wat goede acts zijn met een uitstekende liveshow."

Ronnie Flex is een gewilde hiphopartiest onder de festivalorganisatoren. (Foto: ANP)

Volgens de Brabantse programmeur is het succes van hiphop op de festivals dan ook een logisch gevolg van die gestegen kwaliteit en kwantiteit.

"Qua podiumpresentatie doen Nederlandse acts het live vaak beter dan de laatste hype-artiest uit de Verenigde Staten. Mogelijk komt dat omdat ze al snel het clubcircuit induiken en dan aan een volwaardige set moeten werken. Rappers uit de VS richtten zich veel vaker op het scoren van één grote hit en vallen met hun liveshow op festivals door de mand omdat hun carrière opeens te snel is gegaan."

Salfischberger denkt overigens dat de opkomst van hiphopartiesten als succesvolle liveacts ook mede te danken is aan de toenemende rol van sociale media in de beleving van muziekfans.

"Vroeger bepaalden platenmaatschappijen wie er populair werd. Die tijden zijn voorbij. Via Soundcloud, Spotify, Instagram en YouTube kunnen artiesten zelf hun werk uitbrengen en het succes dat ze daarmee behalen, wordt afgespiegeld in de programmering van festivals. Organisatoren willen namelijk de artiest op hun festival die 'leeft' onder het publiek. Dat blijft de belangrijkste factor om een act te boeken."

Rapgroep Broederliefde tijdens Concert at Sea in 2017. (Foto: ANP)

Saul van Stapele schrijft al sinds het midden van de jaren negentig over hiphop voor onder meer NRC. Hij denkt ook dat rappers hun eigen succes en daaropvolgende plek op de festivalpodia hebben afgedwongen.

"De mainstream-popfestivals zijn traditioneel ingesteld", zegt hij. "Op Pinkpop werd de komst van Armin van Buuren dit jaar als vernieuwend gebracht, terwijl hij al draaide toen Ronnie Flex nog geboren moest worden. Maar niemand is blind voor de enorme hoeveelheid streams die hiphopacts nu binnenhalen."

De Haagse journalist vindt dat festivals gedurfder moeten programmeren, al is het alleen al om verrassend te blijven. "Als een festival graag een museum van de popmuziek wil zijn, is dat ook prima, maar ik denk dat de jongeren altijd aanjagers van de hedendaagse popcultuur zijn. Veel festivals begrijpen dat overigens uitstekend. Overal waar de jeugd binnengetrokken moet worden, verschijnen rappers."

Programmeren buiten de comfortzone

Van Stapele denkt dan ook niet dat hiphop de gitaren in de toekomst volledig gaat verdringen op de festivalweide.

"Het is lastig te voorspellen omdat het publiek natuurlijk ook meegroeit en ouder wordt. Maar buiten de comfortzone programmeren, zoals Pinkpop onlangs deed met een latin-superster als J. Balvin, maakt het wel een stuk spannender en interessanter."

Programmeur Salfischberger is het met hem eens. "Hiphop is zeker geen hype, maar je weet nooit wanneer een generatie er klaar mee is en er weer iets nieuws komt waar iedereen op inspringt. Muziek blijft een golfbeweging. Maar vooralsnog ziet de toekomst er rooskleurig uit. Hiphop is here to stay! Ik denk wel dat het belangrijk is dat er altijd balans zal blijven in de line-up van mainstreamfestivals. Dat is toch wat het publiek het liefst wil."