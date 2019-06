Een festival is de perfecte speelweide om flink te flirten en sjansen. Tinder speelt daar nu handig op in en komt met een speciale festivalmodus, waarmee je muzikaal gelijkgestemden op kan sporen. Maar vind je nu echt makkelijker een date door deze app-uitbreiding? NU.nl vraagt het twee experts.

Festivalbezoekers die op Tinder zitten, kunnen binnenkort een festivaltag toevoegen aan hun profiel. Zo kunnen ze aangeven welk festival ze gaan bezoeken of zelfs op dat moment aanwezig zijn.

"Ik vind het een tof idee en denk werkelijk dat het kan helpen", zegt datingcoach Klazien Schaap van Love Hacks over de nieuwe mode in de app. "Een festival is dé flirtplek bij uitstek omdat mensen er dan extra voor openstaan en ontspannen zijn. Via zo'n modus kun je makkelijker filteren, omdat het iets zegt over wat anderen leuk vinden in hun vrije tijd."

Volgens Schaap is een gemeenschappelijke interesse namelijk een prima start voor opbloeiende liefde. "Met iemands smaak kun je je identificeren. Op een festival vind je heel veel mensen die like-minded zijn en met hetzelfde doel zijn gekomen: plezier hebben en contact maken. Ik hoor eigenlijk nooit iemand achteraf zeggen dat een bepaalde band zo goed was. Het draait altijd om de sfeer en de daar ontmoette mensen."

De Amsterdamse datingcoach denkt dat juist het fysieke contact op een festivalterrein een extra toevoeging geeft aan het gebruik van Tinder.

"Het is eigenlijk het beste van twee werelden gecombineerd. Je kunt eenvoudig contact leggen en daarna meteen afspreken in een fijne setting. Dat is toch anders dan even swipen als je op de bank zit. Ik zeg altijd: hoe hoger de drempel, hoe hoger de commitment en dus kans op succes."

Date-expert Tom Gorny van Masterflirt denkt ook dat het initiatief van Tinder voor een meer amoureuze connectie op het festivalterrein kan zorgen, maar heeft ook zijn bedenkingen.

"Tinder is heel laagdrempelig en dat is ook de kracht van de app. Als je voor de eerste keer afspreekt, ga je misschien een kop thee drinken, maar wil je ook snel weg kunnen gaan als het niet klikt. Op een festival ben je dan al snel een dag samen, omdat je van band naar band loopt."

Gorny denkt dat Tinder wel meer uit de taboesfeer kan komen door deze festivalmodus. "Mensen durven niet snel te zeggen dat ze echt op zoek zijn naar een partner. Door met iemand te daten die toevallig ook op hetzelfde festival is, wordt het luchtiger. Je spreekt simpelweg af met iemand met dezelfde interesse op muzikaal gebied en je ziet wel wat ervan komt."

Volgens beide datedeskundigen kun je ook zonder Tinder succesvol sjansen op een festival. "Het is geen rocket science", zegt Gorny. "Zorg dat je in een sociale flow komt en sta open voor contact, dan komt alles vanzelf. Stel je in op de wereld om je heen en wees nieuwsgierig. Voor je het weet, heb je dan de leukste gesprekken."

"Probeer iemands dag leuker te maken", vult Schaap aan. "Zorg dat anderen naar jou toekomen, door bijvoorbeeld op de camping pannenkoeken te bakken voor iedereen die trek heeft. Ik loop zelf regelmatig rond met een 'free hugs'-bord en dat werkt ook erg goed. Ik heb al heel wat telefoonnummers gescoord op die manier."