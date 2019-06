Partydrugs kunnen de feestvreugde op een festival flink verhogen. Maar wat voor risico's loop je als je tript en wat is de kans op blijvende schade? Drugslab-presentatrice Nellie Benner zet de meestgebruikte genotsmiddelen op een rij.

7. GHB

Wat doet het?

"Ik heb het een keer voor Drugslab gebruikt en ik vond het zo fijn dat het mij beangstigde. Dus voor mij nooit meer! Je voelt je alsof je zojuist fantastisch nieuws hebt gehad. Je kunt ook goed blijven functioneren en je ziet er niet anders uit. GHB is een verdoving, waarbij je angsten en remmingen verdwijnen."

Wat zijn de gevaren?

"Aan GHB zitten veel risico's. Het is heel erg verslavend, zowel psychisch als lichamelijk en je doseert heel makkelijk over. Je hebt ook in eerste instantie geen kater, wat ook heel gevaarlijk is. Hierdoor ervaar je geen consequenties van je gebruik en neem je het makkelijk weer een keer. Het is een downer. Dus de combinatie met een andere downer, zoals alcohol, is levensgevaarlijk. Je kunt hierdoor out gaan of in coma raken. Misselijkheid en slappe spieren zijn ook bijverschijnselen."

GHB is erg verslavend. (Foto: ANP)

6. Wiet en hasj

Wat doet het?

"Je wordt er high of stoned van, waardoor je in een ontspannen roes raakt. Er is kans op lachkicks of het geeft juist een sloom en rustig gevoel. Sommige mensen ervaren meer creativiteit of vinden het fijn bij seks, omdat je gevoelens intenser worden en je meer in het moment bent."

Wat zijn de gevaren?

"Er kunnen paranoïde gevoelens ontstaan en zelfs psychoses optreden. Wiet en hasj versterken zowel positieve als negatieve gevoelens, dus doe het altijd op een plek waar je je prettig voelt. De combinatie met alcohol is heel onvoorspelbaar. Daarnaast is het verslavender dan je denkt en neem je snel te veel. Dan kun je je er heel ziek door voelen en de grip op de werkelijkheid verliezen. Ook wordt het geheugen aangetast."

5. Lachgas

Wat doet het?

"Het is een kort verdovend middel dat in de medische wereld wordt gebruikt. Lachgas is nu veel in het nieuws, dus extra populair. Waar vroeger werd gezegd: 'zullen we een shotje nemen?', is het nu: 'zullen we een ballonnetje doen?' Je komt in een roes van ongeveer een minuut, waar hard van moeten lachen."

Wat zijn de gevaren?

"Lachgas is ook gevaarlijk in combinatie met alcohol. Dit leidt tot de meeste problemen op de EHBO-post. Daarnaast kan het gevoelens van angst en onrust geven. Verkeerd gebruik is ook een risico. Als je lachgas gebruikt, neem het dan altijd vanuit een ballon en nooit direct uit de fles, want dan kunnen je longen bevriezen."

"Er is kans op brandwonden bij grote tanks als je die tussen je benen klemt en er ontstaat een zuurstoftekort in de hersenen. Flauwvallen en enorme hoofdpijn zijn ook symptomen, net als een vitamine B12-tekort wat op lange termijn neurologische schade kan veroorzaken."

Lachgas is gevaarlijk in combinatie met alcohol. (Foto: ANP)

4. xtc

Wat doet het?

"Het geeft je een liefdevol gevoel, het wordt niet voor niets een love drug genoemd. Je bent volledig in het moment en je hebt het gevoel dat alles om je heen goed is. Het is alsof je op een roze wolk zit. Je eetlust vermindert en je kunt moeilijk slapen"

Wat zijn de gevaren?

"Bij hoge dosering kun je hallucinaties krijgen, angstig of verward raken. Er zijn namelijk pillen die een enorme hoeveelheid MDMA bevatten, dus laat ze vooraf altijd testen. Oververhitting is een risico, maar drink daarbij niet te veel water (1 à 2 glazen water per uur). Dan kun je een watervergiftiging krijgen, omdat je vanwege het effect van xtc slechter kunt plassen. Daarnaast zijn een verhoogde hartslag, duizeligheid, hoofdpijn en braken een risico."

3. Cocaïne

Wat doet het?

"Je wordt van cocaïne alerter, vrolijker en energieker en je blaakt van het zelfvertrouwen. Daarentegen kun je je ook opgefokt en erg gespannen voelen. Mensen vinden het fijn om veel te praten."

Wat zijn de gevaren?

"Coke wordt vaker door jongeren gebruikt dan mensen denken. Ik dacht altijd: cocaïne is zo verslavend, dat moet wel heftig in gevoel zijn. Maar bij onze test in Drugslab bleek dat niet zo te zijn. Je kunt coke gebruiken zonder dat iemand iets doorheeft. Je maakt veel dopamine aan, dus kom je in een fight-or-flightreactie. Als je dan opgefokt bent, kun je agressief worden."

"Daarnaast denken mensen dat ze weer 'nuchter' zijn na coke en drinken mensen veel meer dan ze aankunnen. De meeste cokeverslaafden zijn daarom ook verslaafd aan coke én drank. Cocaïne verhoogt de hartslag en vernauwt de bloedvaten. Door het snuiven heb je kans op schade aan je neusholtes."

2. Speed

Wat doet het?

"Je wordt er vrolijk en alert van. Vermoeidheid of een hongergevoel verdwijnt. Je krijgt er veel energie van. Sommige mensen worden er opgefokt of rusteloos van en hebben de drang om veel te praten."

Wat zijn de gevaren?

"Oververhitting is een risico. Je hartslag en bloeddruk stijgen voor lange tijd. Daarnaast kun je hartritmestoornissen krijgen en is er kans op schade aan je tanden door het knarsen van je kaken. Bij langdurig gebruik kan het een psychose triggeren."

1. Alcohol

Wat doet het?

"Alcohol werkt verdovend. Je grenzen vervagen, je wordt vrolijker en maakt makkelijker contact. Vrouwen worden trouwens sneller dronken dan mannen. Dat heeft met de hoeveelheid vocht in het lichaam te maken."

Wat zijn de gevaren?

"Alcohol is absoluut een drug, maar wordt zwaar onderschat. Het zit niet in de taboesfeer, waardoor er vaak rigoureuzer mee wordt omgegaan dan bijvoorbeeld illegale drugs. Het is slecht voor je lever en slecht voor de ontwikkeling van je hersenen, vooral als je jonger bent. De volgende dag merk je dat je lichaam veel te verduren heeft gehad, de welbekende kater, lusteloosheid en algehele misère."

Conclusie:

"Onwetendheid is een groot risico, dus weet alles over een drug, de dosering, de gevaren en risico's en laat je goed voorlichten. Het internet staat vol met informatie. Combineer niet, want dat verhoogt de risico's en daardoor worden drugs nog onvoorspelbaarder."

"Drugs gebruiken is nooit zonder risico's, maar door je aan bepaalde richtlijnen te houden, maak je de risico's wel kleiner. Gebruik ook nooit als je niet lekker in je vel zit. Verslaving ligt voornamelijk op de loer als je het doet om iets anders op te vullen. Je moet het doen om te vieren, niet om te vergeten."