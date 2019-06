Hoe één optreden in je leven kan veranderen ondervond Bianca Schutte uit Klaaswaal. Ze zag Pearl Jam in 1992 op Pinkpop optreden en was meteen betoverd door de Amerikaanse rockband. Een kwart eeuw later reist ze nog steeds bijna overal de band achterna. "Onze zomervakantie moet er maar voor wijken".

Schutte (45) kan ze zich nog als de dag van gisteren herinneren, die woeste jonge rockers uit Seattle die op Pinkpop de show stalen en meteen ook haar hart veroverden.

"Ik was nog jong en keek naar de tv-registratie van Pinkpop en zag iets wat ik nog nooit gezien had", legt ze uit. "Als kind van de jaren tachtig was ik andere muziek gewend en daar waren plots die gitaren uit Seattle. Dat deed me wel wat."

De Zuid-Hollandse kende Pearl Jams debuutalbum Ten al en zou graag op Pinkpop aanwezig geweest zijn, maar de financiële mogelijkheden waren ontoereikend in die tijd. "Het jaar nadien speelden ze in Ahoy voor 35 gulden. Daar heb ik meteen een kaartje voor gekocht. Het was een magische belevenis en ik besloot toen al om naar zo veel mogelijk concerten en festivals te gaan om ze te zien spelen."

Ze hield woord en volgde de troepen van frontman Eddie Vedder waar ze maar kon.

Waar Pearl Jam ook gaat, daar volgt Bianca Schutte. (Foto: Bianca Schutte)

Een niet te stoppen verslaving

"Het was een soort niet te stoppen verslaving. Eerst bezocht ik de shows in Nederland, daarna kwam België erbij en later nog meer landen. Inmiddels heb ik Pearl Jam 25 keer gezien en het blijft fantastisch. De setlist is constant anders, waardoor het altijd een verrassing blijft welke obscure track ze ditmaal gaan spelen."

Tijdens de jongste tour van de band waren Schutte en haar man, ook een groot Pearl Jam-fan, er acht keer bij. Zo gingen ze vorig jaar naar Italië, Engeland en Duitsland om hun helden live te zien spelen.

"Het is een soort minivakantie waarin je in prachtige steden en in een gezellige sfeer met geestverwanten naar je favoriete band gaat kijken. Mooier kan toch niet? Of het veel geld kost? Ja, onze zomervakantie moest er ditmaal maar voor wijken, haha."

Schutte en haar man in Rome voor het Pearl Jam-optreden van 26 juni 2018. (Foto: Bianca Schutte)

Samen genieten van hetzelfde schept een band

Naast de muzikale ervaringen heeft Schutte de afgelopen jaren ook heel veel vriendschappen opgedaan tijdens de vele festivals en concerten die ze bezocht.

"Je geniet samen van hetzelfde en dat schept een band. We spreken dan ook vaak met zowel Nederlandse als buitenlandse fans af tijdens onze trips. Mijn hoogtepunt? Ik denk in Triëst (Italië, red.) in 2014. Een prachtig plekje aan het water en de show was uitmuntend. Ik zei toen nog tegen mijn man: 'als dit de laatste keer was dat ik ze ooit zag, is dat prima'."

Langer met dan zonder Pearl Jam

Het optreden van Pearl Jam in het Italiaanse kustplaatsje was echter niet het laatste en Schutte hoopt nog vaak achter de Amerikaanse band aan te reizen.

"Die band is de rode draad in mijn leven. Vanaf mijn tienerjaren zijn ze er al en ik heb het gevoel dat ik met de band ben opgegroeid. En als ze even een tijdje niet toeren, zet ik de platen op. Ik realiseerde me onlangs dat ik al langer met de band in mijn leven ben, dan zonder. Ik hoop dat dit nog lang zo blijft."