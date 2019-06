Iedereen heeft weleens een piep in zijn oren na het bezoek aan een concert of festival. Maar wanneer wordt het luisteren naar woest bonkende beats en hard scheurende gitaren echt schadelijk voor je gehoor? En belangrijker nog: hoe kun je het voorkomen?

Op festivals sta je letterlijk en figuurlijk open voor muziek. Keiharde muziek in veel gevallen. Met torenhoge decibelaantallen is de kans op blijvende gehoorschade flink en dus is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Uit onderzoek van TNO blijkt namelijk dat er als gevolg van te hard geluid jaarlijks ruim twintigduizend jongeren in ons land bijkomen met gehoorklachten.

Willem Westermann, secretaris van de Vereniging van Evenementenmakers (VEM), ziet de ernst van deze situatie in en doet er met zijn organisatie dan ook alles aan om de concert- en festivalbezoekers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de risico's.

Een maximaal aantal toegestane decibellen

"Wij hebben een convenant gesloten met onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals om duidelijke informatie over de risico's te geven", legt hij uit. "Daarbij hoort natuurlijk voorlichting, maar ook het beschikbaar maken van oordoppen op festivals en het vaststellen van een maximaal toegestaan aantal decibellen."

In dat convenant staat dat het geluid niet harder mag zijn dan 103 decibel. Daar wordt volgens de secretaris dan ook streng op gecontroleerd.

“Vrijwel alle festivals houden zich aan de geluidsnorm van 103 decibel” Willem Westermann, secretaris Vereniging van Evenementenmakers (VEM)

"We doen veel metingen ter plaatse en gelukkig houden vrijwel alle organisatoren zich aan deze norm. Soms zijn er licht hogere pieken, maar die worden dan gecompenseerd en uiteindelijk is het gemiddelde meestal lager dan de richtlijn."

Normering aantal decibellen is discutabel

Volgens een onderzoek van de Hoorstichting uit 2017 is die normering echter zeer discutabel. Zelfs bij 103 decibel is er kans op blijvende schade aan het gehoor. Daarnaast is er geen sanctie voor festivals en zalen die deze normering wel overschrijden en doen niet alle organisaties uit de muzieksector mee.

Westermann denkt dat een groot deel van de verantwoordelijkheid dan ook bij de bezoekers van festivals en concerten zelf ligt.

“Voor 2,50 euro schaf je al een setje oordoppen met muziekfilter aan” Willem Westermann, secretaris Vereniging van Evenementenmakers (VEM)

"We hebben onlangs de campagne Plug In Party On Movement gelanceerd om mensen er bewust van te maken dat goede gehoorbescherming echt noodzakelijk is. Je kunt voor 2,50 euro al een setje oordoppen met muziekfilter aanschaffen, die ervoor zorgen dat je de muziek prima hoort en daarnaast ook nog kan praten met andere bezoekers om je heen."

Een kind woont een muziekoptreden bij met een koptelefoon die haar gehoor beschermt. (Foto: ANP)

Gun je oren af en toe rust

Daarnaast adviseert hij om de oren af en toe even rust te gunnen, waardoor je het luisteren naar harde muziek langer vol kunt houden.

"In sommige beroepssectoren is gehoorbescherming verplicht, maar aangezien bezoekers vrijwillig naar een festival gaan, is dat hierbij onmogelijk. Mijn tip: wissel af. Ga af en toe even ver van de speakers staan of even een rondje lopen, zodat je oren tot rust kunnen komen."

“Koop oordoppen en doe ze meteen in, dan is de beleving de hele dag hetzelfde” Saskia Kloet, programmamanager Gezond Gehoor bij VeiligheidNL

Saskia Kloet, programmamanager Gezond Gehoor bij VeiligheidNL, maakt zich ook zorgen om het effect dat harde muziek op het gehoor heeft van met name jongeren.

Jonge kinderen met gehoorschade

"Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat een op de zeven kinderen tussen de negen en elf jaar al een vorm van gehoorschade heeft door het luisteren naar harde muziek. En die gaan nog niet eens naar festivals."

Ze hoopt dan ook, net als Westermann, dat bezoekers van festivals zelf goed nadenken voor ze het terrein betreden.

"Draag altijd oordoppen met muziekfilter, die zorgen voor een vermindering van 15 decibel. Schuimdoppen zijn geen aanrader, want die passen minder goed waardoor je nog steeds risico loopt. Daarnaast adviseer ik om de doppen vooraf te kopen en meteen in te doen. Dan kunnen je oren eraan wennen en is de beleving de hele dag hetzelfde."