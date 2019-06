Veel festivals hebben tegenwoordig een uitgebreidere menukaart dan een gemiddeld restaurant. NU.nl gaat op zoek naar de nieuwste trends op culinair gebied en vraagt zich tegelijk af waarom het patatje mayo toch zo mateloos populair blijft.

Gezondheid en verstandige voedingskeuzes vervullen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Ook op festivals worden daarom bewustere afwegingen gemaakt als er tussen de optredens door gegeten of gedronken wordt. Daar spelen de organisatoren natuurlijk handig op in.

Volgens Pim Zuethoff, directeur van cateraar LOC7000, dat jaarlijks ongeveer vijftig evenementen voorziet van een natje en een droogje, is er een duidelijke trend in de breedte waarneembaar.

Vegan kebab is een hit op festivals

"Bezoekers willen graag meer keuze en kwaliteit wordt steeds belangrijker", legt hij uit. "Wij proberen aan die vraag te voldoen met veel biologische producten, zoals de vegan kebab, die momenteel echt een hit is op festivals, en verse broodjes en fruitsappen."

De voedingswens is volgens de cateraar van onder meer Concert at SEA wel sterk afhankelijk van het type evenement of festival.

“Zondigen hoort bij een dagje uit” Pim Zuethoff, directeur van cateraar LOC7000

"Wij hebben onlangs de Libelle Zomerweek gedaan en daar komen tussen de 80.000 en 90.000 vrouwen die gewoon voor patat en een ijsje gaan. Dan hoort zondigen echt bij het dagje uit. Dat zie je op eendaagse festivals vrijwel altijd."

Snacks, met als absolute nummer één patat met mayonaise, blijven volgens Zuethoff sowieso enorm populair. Dat komt volgens hem mede vanwege praktische voordelen.

Vegen kebab maar ook verse broodjes en sapjes zijn populair op festivals. (Foto: Thinkstock)

Met patat wandel je makkelijk over het festivalterrein

"Je kunt het op ieder moment van de dag consumeren als maaltijd of tussendoortje en door de verpakking is het makkelijk om lopend te eten. Heel handig als je van bandje naar bandje wandelt op het festivalterrein en weinig tijd hebt om uitgebreid te dineren."

Andre Malotaux is hoofd food van alle festivals die Friendly Fire organiseert, waaronder Best Kept Secret. Hij ziet juist een dalende tendens bij de snelle, vette hap op het festival in Hilvarenbeek.

"Opvallend genoeg doen snacks het vooral op de eerste festivaldag goed", vertelt hij. "Maar de rest van het weekend kiezen onze bezoekers er toch voor om uitgebreider en gezonder te eten."

Het Best Kept Secret Festival heeft meer dan zestig cateraars, met wie vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt, legt Malotaux uit.

Helft assortiment is vegetarisch

"50 procent van de producten die wij verkopen is vegetarisch. Dat promoten we ook graag. We vragen daarnaast al onze cateraars om minimaal één vegan gerecht in het assortiment op te nemen. Een kwart van onze burgers is inmiddels ook vegetarisch en afgelopen editie hebben we loempia's zonder kip verkocht. Niemand proefde het verschil."

Malotaux signaleert net als Zuethoff de trend dat festivalbezoekers bewustere keuzes maken en daarbij graag een groot aanbod voorgeschoteld krijgen.

"Hamburgers en friet vormen nog steeds 50 procent van onze omzet, maar je ziet steeds meer mensen kiezen voor Aziatische-, Indische- of visgerechten. Wij gaan daar uiteraard in mee, omdat we het belangrijk vinden om onze bezoekers te verleiden en inspireren om gezonder te eten. Zowel tijdens als na het festival."