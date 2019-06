De entreeprijzen van festivals zijn het afgelopen decennium enorm toegenomen. Voor een Pinkpop-kaartje betaal je zelfs meer dan twee keer zo veel als tien jaar geleden. En de toekomst belooft weinig goeds. Festivalwatcher en 3voor12-eindredacteur Niels Aalberts vreest dat "het einde van de stijging nog niet in zicht is".

Een weekendje bier en bands was vroeger voor veel mensen weggelegd, maar de ticketprijzen van de festivals rijzen de laatste jaren de pan uit, blijkt uit een onderzoek van Beslist.nl. Een grote groep muziekliefhebbers met een kleinere portemonnee kan het daardoor simpelweg niet meer betalen.

Zo steeg de ticketprijs van Paaspop in tien jaar tijd van 74 naar 115 euro en verhoogde Lowlands de entree van 140 naar 210 euro; forse stijgingen van respectievelijk 55 en 50 procent. Pinkpop spant echter de kroon, want waar je in 2009 nog 140 euro voor een weekendticket kwijt was, moet je dit jaar 230 euro overmaken naar de festivalorganisator.

Maximaal gebruikmaken van de concurrentie

Maar waar is deze forse toename van de entreegelden nu precies aan te wijten? Volgens Aalberts komt het vooral door toegenomen gages die met name grote artiesten opstrijken.

"Niemand wil het hardop zeggen", legt hij uit, "maar artiesten, hun managers en agenten maken maximaal gebruik van de economie, toegenomen concurrentie, gestegen populariteit van festivals in de hedendaagse belevingseconomie en dus de vraag."

De festivalmarkt is de afgelopen jaren bijna even hard gegroeid als de ticketprijzen zijn gestegen. Aalberts ziet een duidelijk verband tussen beide ontwikkelingen.

Meegaan om publiekstrekkers te krijgen

"Lowlands, Pukkelpop, Down The Rabbit Hole, Rock Werchter en Best Kept Secret concurreren alleen al in de Benelux met elkaar om dezelfde headliners, maar Primavera in Spanje en het Hongaarse Sziget zijn bijvoorbeeld ook directe concurrenten. Dat drijft de prijzen op en daar moeten festivals in meegaan om de grootste publiekstrekkers te krijgen."

Toch zijn er ook uitzonderingen. Zo werd het boerenrockfeest Zwarte Cross zelfs goedkoper nadat de vroegboekacties werden afgeschaft en valt de stijging van het altijd al prijzige North Sea Jazz Festival (28 procent) nog relatief mee.

Hippe artiesten zo vroeg mogelijk boeken

Volgens Michelle Kuypers, programmeur van het grootste indoor jazzfestival ter wereld, draait het vooral om de juiste keuzes maken. "Wij zoeken balans in het programma", legt ze uit.

"We kunnen niet al ons budget uitgeven aan één grote artiest. Wij proberen opkomende hippe artiesten zo vroeg mogelijk te boeken. Hierdoor hebben veel van de grootste namen van dit moment, zoals Kendrick Lamar en Janelle Monáe, al op North Sea Jazz gestaan."

Andere manieren om budget te vinden

In deze tijden van prijsstijgingen, waar ook de btw-verhoging nog bij is gekomen, is het volgens Kuypers nodig om creatief naar je budget te kijken.

"Zo zoeken we naar andere mogelijkheden om meer budget te vinden, zonder dat de bezoeker daardoor gelijk meer voor een festivalkaart moet betalen. De nachtconcerten die we hebben georganiseerd met Prince in 2011 zijn daar een voorbeeld van."

'Vrees dat het einde nog niet in zicht is'

Met de 'festivalisering' van onze maatschappij, waarbij de nieuwe festivals als paddenstoelen uit de grond blijven schieten, denkt Aalberts dat de strijd voorlopig nog niet gestreden is en de prijzen zullen blijven toenemen.

"Meer festivals hoeft niet per se te betekenen dat de concurrentie nog harder wordt. Maar met het forse aantal festivals dat nu om de grote namen vecht, zal het bieden op headliners voorlopig nog niet afnemen en vrees ik dat het einde van de stijging nog niet in zicht is."