Pinkpop bestaat vijftig jaar. Een halve eeuw vol uitgekomen dromen en onvergetelijke optredens. NU.nl spreekt met de mensen die het festival van dichtbij zeer intens beleefden. "Het is de roze draad in onze carrière."

"Ik ben nog nooit van mijn leven zo zenuwachtig geweest", vertelt Krezip-frontvrouw Jaqueline Govaert over het optreden dat de dan nog piepjonge Brabantse formatie in 2000 op Pinkpop gaf.

Maar eenmaal op het podium maakte de angst plaats voor plezier en zette haar band zich definitief in de spotlights bij het grote publiek.

Euforisch na vals begin

"In die tijd was er veel meer tv-registratie dan nu", vertelt de zangeres. "Maar het werd de dag nadien pas uitgezonden. Dus aanvankelijk waren we wat chagrijnig over het 'valse begin' van de show, maar toen we de beelden zagen - en hoe los het publiek ging - waren we euforisch natuurlijk. De impact was enorm."

Pinkpop is in de halve eeuw dat het festival bestaat vaker letterlijk het podium geweest waar internationale en vaderlandse acts doorbraken.

Neem bijvoorbeeld de jonge rebelse rockers van U2 in 1981 en Pearl Jam in 1992 of Anouk die zich zes jaar later eigenhandig kroonde tot de poprockdiva van Nederland met haar vlammende optreden.

Anouk met een ei bekogeld

Diezelfde Anouk moest daarvoor wel een uit het publiek gegooid ei incasseren, want de muziek op het festival evolueerde door de decennia heen en de pure rockroots werden langzaam maar zeker losgelaten. En daar was niet iedereen even blij mee.

Festivalorganisator Jan Smeets geeft toe dat nieuwe stromingen niet altijd met gejuich werden ontvangen in het Limburgse land.

“Tijden veranderen en daar moet je als festival ook in mee” Jan Smeets, festivalorganisator Pinkpop

"Tijden en smaken veranderen en daar moet je als festival ook in mee", legt de Pinkpop-vader uit. "Maar soms hield ik ook mijn hart vast, zoals twee jaar geleden bij Justin Bieber. Dat bleek achteraf ook niet echt te passen in onze line-up en dat is dan weer een geleerde les voor de toekomst."

Terugblikkend op een halve eeuw muziek in diverse genres, is Smeets echter vooral tevreden en blij om wat zijn festival heeft bereikt in de Nederlandse muziekscene.

Trots op The Rolling Stones

"We hebben echt fantastische artiesten in Landgraaf gehad met namen als Sinéad O'Connor, Joe Cocker, Foo Fighters en als ultieme beloning natuurlijk The Rolling Stones in 2014. Weet je, er werd altijd gezegd dat namen als Paul McCartney en Bruce Springsteen onhaalbaar voor Pinkpop waren, maar we hebben het toch maar mooi geflikt. Daar ben ik oprecht trots op."

Eric Corton heeft ook een warme band met Pinkpop. Hij bezocht het festival talloze malen en was de laatste vijftien jaar aanwezig als presentator. Hij denkt dat vooral de eenvoudige, eerlijke formule doeltreffend is.

“Het is simpelweg fijn om op Pinkpop te zijn” Eric Corton, presentator en dj

"Op Pinkpop weten mensen precies wat ze krijgen: muziek, bier en friet. Dat is simpel en overzichtelijk. Gewoon jaarlijks een line-up met bekende radiobands aangevuld met talentvolle acts. Dat voelt vertrouwd. Daarnaast is het een heel gemoedelijk festival, waar je al bij de ingang welkom wordt geheten door vrijwilligers. Het is simpelweg fijn om er te zijn."

Diezelfde Corton beleefde naar eigen zeggen vijf jaar geleden "het spannendste moment uit zijn leven" toen hij tijdens een voortrazende storm het Metallica-publiek moest kalmeren.

Na noodweer sloot Metallica Pinkpop toch af, vijf jaar geleden. (Foto: Novum)

"Hun tourmanager had mij gevraagd om de mensen in het eerste vak toe te spreken dat ze moesten gaan zitten en uit de buurt van hoge masten moesten blijven. Achteraf realiseerde ik me dat ikzelf op een hoog podium stond in de regen en bliksem toen ik dat vroeg. Het was echt een hel, maar gelukkig liep alles goed af en heeft de band zelfs nog gespeeld."

Diversiteit van programmering

'Popprofessor' Leo Blokhuis denkt dat de kracht van het oudste festival ter wereld vooral ligt in de diversiteit van de programmering.

"Er is geen enkel festival waar je Justin Bieber, System of a Down en Armin van Buuren in dezelfde line-up kunt zien", legt hij uit. "Dat haalt mensen ook uit hun muzikale bubbel. Jongeren pakken de Stones bijvoorbeeld mee als ze er toch zijn en oudere bezoekers maken juist weer kennis met nieuwe bands, die ze nog niet kenden."

Onverwacht overrompeld door optreden

De Amsterdammer, die jaarlijks voor de NTR de Pinkpop-tv-uitzendingen monteert, noemt de show van het Kyteman Orchestra in 2012 als een van zijn grote hoogtepunten.

"Dat was zo indrukwekkend om te zien. Een jongen met trompet ondersteund door een compleet orkest en koor die een soort moderne klassieke muziekshow gaf. Dat is het toffe van Pinkpop. Zij geven zo'n act een kans op een groot podium. Dan word je onverwacht volledig overrompeld."

“Pinkpop is de roze draad door onze carrière” Jacqueline Govaert

Krezip was dus zo'n act en zangeres Govaert is nog steeds dankbaar voor de geboden kans. "Pinkpop is de roze draad in onze carrière. Daar is alles begonnen. Al vanaf het moment dat ik K's Choice daar zag spelen, wist ik: dat wil ik ook. Het werd een soort missie en ik heb vier jaar voor de spiegel geoefend op 'Hallo Pinkpop!' roepen. Als dat dan uitkomt, is dat natuurlijk pure magie."

Na vijftig jaar Pinkpop rest natuurlijk de vraag: haalt het festival een honderdste jubileum? Oprichter Jan Smeets hoopt van wel. Met of zonder hemzelf.

"Natuurlijk kan Pinkpop zonder Jan Smeets", zegt hij met een lach. "Het festival gaat altijd door, maar de concurrentie wordt steeds groter en Amerikaanse festivals betalen veel geld voor headliners, die wij dan missen. Daarom heb ik besloten om voorlopig niet meer in het 'drukke' pinksterweekend te organiseren, zodat we niet die competitie hoeven aan te gaan."

Klik hier voor meer info en kaartverkoop.