Voor Limburger Jack Cremers is Pinkpop al een halve eeuw letterlijk en figuurlijk thuiskomen. De 67-jarige rockliefhebber uit Nuth is er al vanaf de eerste editie bij.

Cremers kan zich zijn bezoek aan de eerste editie van Pinkpop in 1970 nog goed herinneren. "Ik was zeventien jaar en het festival kwam dus precies op het goede moment in mijn leven", zegt hij met een lach.

"Er gebeurde nooit iets in Limburg en plots stonden daar tienduizend mannen en vrouwen die samen van muziek genoten. Ik had überhaupt nog nooit zo veel mensen bijeen gezien."

Volgens de Limburger was het festival in de beginjaren logischerwijs lastig te vergelijken met het hedendaagse Pinkpop.

Podium van steigerplanken en pijpinstallaties

"Het podium bestond uit steigerplanken en pijpinstallaties", herinnert hij zich nog goed. "Daarbij had de organisatie totaal geen kaas gegeten van productie. Er hingen luidsprekers aan palen, zoals je ook bij wielerkoersen ziet. De geluidskwaliteit was zo slecht dat de crew van Golden Earring de eigen meegebrachte apparatuur maar liet staan voor de bands die na hen kwamen."

Naast productionele problemen liepen Jan Smeets en zijn team ook tegen logistieke ongemakken aan, vertelt Jack.

"Tijdens de editie van 1971 was het bloedheet en dus raakte het bier al aan het begin van de middag op. Toen werd er een open vrachtwagentje met blikjes het terrein op gereden, maar die was voordat de tap werd bereikt al half leeggeroofd natuurlijk, haha."

Kaartje van 2,50 gulden

Het was volgens de Pinkpop-veteraan destijds sowieso een sport om de dag zo goedkoop mogelijk door te komen.

"Een kaartje kostte maar 2,50 gulden, maar toch deden we er alles aan om gratis binnen te komen. Er werd over het hek geklommen en de toegangsstempels werden doorgegeven of nagemaakt. Dat ging heel makkelijk, want er stond geen logo op en het was puur de juiste kleur stempelkussen uitzoeken bij de kantoorboekhandel."

“Justin Bieber was een schande voor het festival, die gast past daar toch helemaal niet?”

In een halve eeuw heeft Jack het festival zien veranderen. Niet alle koerswijzigingen vielen volgens hem in goede aarde.

"Het ging bergop en bergaf; niet iedere editie was even sterk en ik snap dat vernieuwen soms noodzakelijk is. Maar de laatste jaren vraag ik me soms echt af welke richting Pinkpop muzikaal opgaat. Zo'n Justin Bieber was twee jaar geleden bijvoorbeeld echt een schande voor het festival. Die gast past daar toch helemaal niet?"

In onweersbui kijken naar Arcade Fire

Hoogtepunten blijven Cremers echter meer bij dan het Canadese dieptepunt van 2017. Zo zorgden Biebers landgenoten van Arcade Fire voor een van zijn indrukwekkendste momenten ooit.

"Het was het jaar met Metallica als afsluiter en er brak een noodweer los. Ik stond op dat moment bij Arcade Fire en dat was zo betoverend goed dat ik met een handjevol mensen in de onweersbui ben blijven kijken naar die show. Ik kon gewoon niet weggaan om te schuilen, want ik wist dat het een uniek moment was dat ik nooit meer zou vergeten."

“De line-up vind ik dit jaar matig, het lijkt wel Pinkpop Classic.”

Uiteraard heeft hij zin in de komende jubileumeditie van 'zijn' festival, maar er knaagt ook iets.

"De line-up vind ik echt matig", zegt hij licht gefrustreerd. "Als je vijftig jaar bestaat, pak je toch uit? Nou, dat doe je niet met namen als The Cure en Lenny Kravitz. Het lijkt wel Pinkpop Classic. Daarnaast werd er gesproken over een extra festivaldag om het jubileum te vieren, en dat is ook niet gebeurd. Dat valt me allemaal toch een beetje tegen."

Ieder jaar 'blind' een kaart kopen

Ondanks de matige bezetting van deze editie blijft Cremers wel van Pinkpop houden en hoopt hij er nog vele jaren als bezoeker bij te zijn.

"Ik mopper misschien soms wel een beetje, maar ik koop ieder jaar blind een kaart voor Pinkpop. Het is gewoon zo'n tof festival, waar mensen uit het hele land samenkomen en plezier maken. Of je nu uit de Randstad, Twente of Limburg komt; muziek verbroedert en dat vind ik supermooi en bijzonder."

