Wat je op straat of in de club heel praktisch kunt dragen of wat er stijlvol uitziet, kan op festivals nog weleens een tegenvaller blijken. Twee mode-experts vertellen wat je wel en vooral niet moet dragen op een (blubberige) weide.

Op de zomerse festivals in de openlucht kan het nat, vies of juist bloedheet zijn.

Volgens Esther Coppoolse, creative director van magazine Elle, is het dan ook handig om vooraf goed na te denken over je festivaloutfits.

Kies voor dad sneakers op een festival

"Op festivals kan het heel slecht weer zijn en dan zijn goede schoenen echt belangrijk", tipt ze. "Draag geen teenslippers, waar de modder doorheen komt en ook geen flinterdunne gympen, die enorm vies kunnen worden. Ik zou kiezen voor dad sneakers met van die spekzolen. Die zijn comfortabel en enorm hip op het moment."

Lichte kleuren als beige en wit zijn volgens de modejournaliste ook een no-go vanwege de vaak wat smerige omstandigheden op een festival.

Veel festivalgangers dragen sneakers en voor deze schoenen geldt: hoe dikker de zool, hoe beter (Foto: Verknipt Festival).

Signaaloranje is hip en handig

"Als je ergens tegenaan leunt of op een vieze bank gaat zitten, heb je meteen vlekken. Een hele felle kleur, zoals signaaloranje, is nu heel trendy en kan wel tegen een vlekje. Bijkomend voordeel: als je je vrienden kwijt bent, kunnen ze je in de massa makkelijker terugvinden."

Sommige kledingstukken zijn volgens haar juist om praktische reden geen aanrader.

Een boilersuit is geen slimme keuze

"De boilersuit (een soort stijlvolle overall, red.) is op dit moment heel hip en supercomfortabel, maar ik zou het niet op een festival dragen. Je moet deze namelijk helemaal openritsen als je op een dixi belandt. Dat is een hoop gedoe en dus niet echt handig. Draag dan liever een cargobroek met veel zakken, waarin je veel kwijt kunt."

Voor modekenner en fanatiek festivalganger Malu Kirschbaum hoeft een praktische outfit een goede look niet in de weg te zitten.

Sportkleding is hip en comfortabel

"De trend in het straatbeeld en op festivals is vrijwel gelijk", legt ze uit. "Je ziet overal wijde broeken en T-shirts en sweaters met grote logo's van de bekende sportmerken. Dat is hip en bovendien heel comfortabel. Prima geschikt voor het festivalseizoen dus."

Volgens de freelance journalist zijn accessoires daarbij ook een handige aanvulling op je festivallook.

Draag een opapet of vissershoedje

"Een hoed beschermt je bijvoorbeeld tegen de zon en de regen. Als je echt heel hip wil doen, kun je kiezen voor een opapet of een vissershoedje, want die zie je ook steeds vaker op festivals. Daarnaast is een goede zonnebril natuurlijk essentieel en de fanny pack, die je dan wel schuin over de schouder moet dragen." Echte afraders zijn volgens de Amsterdamse jumpsuits en bodysuits. Die zijn niet handig op het toilet. Welke outfit je beter in de kast kunt laten hangen deze zomer? "Pailletten met glitters kun je beter thuislaten. Daarnaast is de bohemian Ibiza-look ook wel een beetje over. Ga liever voor een sportieve en verzorgde nineties outfit."

Coppoolse denkt ook dat een festivallook stijlvol én praktisch kan zijn. Daarbij heeft ze nog een tip om de soms grillige weersomstandigheden te trotseren.

Onder Pinkpop-bezoekers is de vissershoed al jaren hip (Foto: ANP).

Lagen beschermen je tegen weersinvloeden

"Werk met lagen, zodat je altijd wat uit of aan kunt doen", legt ze uit. "Bijvoorbeeld een T-shirt of crop top met daaroverheen een houthakkersblouse", verduidelijkt Coppoolse.

"Dan heb je veel meer mogelijkheden dan met alleen een shirt en kun je wat uit- of aantrekken als de temperatuur verandert."