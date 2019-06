Een festivalterrein is dé plek voor plezier, ontspanning en opbloeiende liefde. Bij deze twee stellen heeft een festivalbezoek hun hele leven volledig op zijn kop gezet.

Roos Vos had al een keer met Jaimy Kinkel op het Duitse Melt festival gesproken, maar op het Amsterdamse dance-event DGTL sloeg de vonk twee jaar geleden flink over. Althans: de Brabantse trok een onverwachte troefkaart om hem te versieren.

Vliegtickets boeken naar Thailand

"Het was zo gezellig en we stonden lekker te praten en dansen", weet ze nog goed. "Toen vroeg ik spontaan aan hem: geef me je paspoortnummer, dan boek ik vliegtickets naar Thailand voor ons beiden. Dat is toch dé manier om elkaar beter te leren kennen? Hoe lachen zou dat zijn?"

Jaimy stond uiteraard perplex, maar stemde toe. Omdat hij "geen reden kon bedenken om het niet te doen". Maar de dag erna daalde het besef in: ze ging met een wildvreemde op vakantie naar de andere kant van de wereld.

Daarnaast kwamen er nog een aantal praktische zaken om de hoek kijken die eerst geregeld moesten worden.

Roos en Jaimy tijdens hun spontane reis naar Thailand (Foto: Privébezit).

Baan verloren door spontane vakantie

"We hadden natuurlijk nergens over nagedacht", vertelt ze. "Zowel Jaimy als ik moesten vrij vragen van ons werk. Bij mij was dat geen probleem, daar konden ze er best om lachen en deelden het zelfs op sociale media. Maar het kostte Jaimy uiteindelijk zijn baan."

Maar het potentiële liefdeskoppel hield woord en dus stapten beiden - na een paar etentjes om het ijs wat te breken - een maand later in het vliegtuig richting Koh Phangan. De rest is geschiedenis.

"We hebben een superleuke vakantie gehad en we zijn nu nog steeds samen. Het was achteraf een gedurfde zet, maar met een prachtig resultaat."

Nacht dansen veranderde hun leven

Marije Grund leerde haar grote liefde Martijn de Bruijn ook op een festival kennen. Tijdens de nachtelijke uren op Lowlands 2013 veranderde die ontmoeting in de X-Ray-danstent hun toekomst voorgoed.

"Ik zag hem staan en dacht meteen: die ga ik zoenen. En dat heb ik ook gedaan", zegt de Rotterdamse lachend. "We hebben de dag erna weer afgesproken bij een aantal bands en sindsdien zijn we samen."

Marije en Martijn leerde elkaar kennen tijdens Lowlands in 2013 (Foto: Privébezit).

Lowlandsbaby

Inmiddels is er met Boris zelfs een echte 'Lowlandsbaby' ter wereld gekomen, al is hij volgens Marije niet op het festival in de Flevopolder verwekt.

Het stel bezoekt nog regelmatig festivals samen met vrienden, al is er door de komst van hun zoon natuurlijk wel veel veranderd. "Ik ga niet altijd mee, maar Martijn gaat nog wel ieder jaar samen met zijn maten naar Lowlands, wat dan wordt omgedoopt tot 'Brolands'. Maar dit jaar gaan we sowieso weer samen naar Down The Rabbit Hole."

Zowel Roos als Marije denken dat een festivalterrein de ideale plek is om 'de grote liefde' tegen het lijf te lopen. Vooral omdat je relaxter bent dan normaal.

Een 'kan mij het schelen'-houding

Marije: "Je staat dan echt veel meer open voor contact. De sfeer is tof en dat brengt mensen veel dichter bij elkaar. Daarnaast heb je toch meer een houding van 'kan mij het schelen' dan in het echte leven." Roos: "Op een festival ben je vrij en heb je even geen zorgen. Je gaat er ook met een positieve insteek heen en dat verandert je houding. De kans dat je dan iemand ontmoet is volgens mij veel groter."